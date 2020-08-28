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Президент "Барси" готовий піти у відставку заради того, щоб Мессі залишився, але для цього Лео повинен його публічно попросити

Хосеп Бартомеу шукає шляхи відступу.

Президент "Барси" готовий піти у відставку заради того, щоб Мессі залишився, але для цього Лео повинен його публічно попросити
Хосеп Бартомеу і Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Напередодні був написаний новий сценарій в мильній опері, яка інтенсивно розвивається, і в яку грає "Барселона" після того, як Ліонель Мессі через факс оголосив про своє бажання розірвати свій контракт і залишити "блаугранас" цього літа.

Президент "Барселони" Хозеп Бартомеу зіграв на випередження і оголосив, що готовий покинути свій пост заради того, щоб капітан команди передумав залишати "Ноу Камп".

Бартомеу може піти на цей крок в тому випадку, якщо сам аргентинець публічно оголосить, що головною проблемою клубу є президент, повідомляє AS з посиланням на телеканал TV3.

Раніше зацікавленість в Мессі проявили "Манчестер Сіті" і ПСЖ.

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