Президент "Барси" готовий піти у відставку заради того, щоб Мессі залишився, але для цього Лео повинен його публічно попросити

Напередодні був написаний новий сценарій в мильній опері, яка інтенсивно розвивається, і в яку грає "Барселона" після того, як Ліонель Мессі через факс оголосив про своє бажання розірвати свій контракт і залишити "блаугранас" цього літа.

Президент "Барселони" Хозеп Бартомеу зіграв на випередження і оголосив, що готовий покинути свій пост заради того, щоб капітан команди передумав залишати "Ноу Камп".

Бартомеу може піти на цей крок в тому випадку, якщо сам аргентинець публічно оголосить, що головною проблемою клубу є президент, повідомляє AS з посиланням на телеканал TV3.

Раніше зацікавленість в Мессі проявили "Манчестер Сіті" і ПСЖ.