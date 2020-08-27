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Визначилися три потенційних суперники "Динамо" за право вийти в плей-оф Ліги чемпіонів

Жеребкування третього раунду відбудеться 31 серпня.

Визначилися три потенційних суперники "Динамо" за право вийти в плей-оф Ліги чемпіонів
Лига Чемпионов
Фото: УЕФА

Стали відомі всі потенційні суперники "Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

За вихід у стадію плей-оф кияни зіграють з ПАОКом (Греція), АЗ (Нідерланди) або "Рапідом" (Австрія).

Це стало відомо після матчів другого кваліфікаційного раунду ЛЧ.

ПАОК несподівано обіграв "Бешикташ" (3:1), АЗ аналогічно в овертаймі розібрався з "Вікторією", а "Рапід" мінімально переміг хорватську "Локомотиву" (1:0).

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбудеться в понеділок, 31 серпня. Матчі цієї стадії будуть розбиті на два дні - 15 і 16 вересня.

Переможці визначаться за підсумками однієї гри, команди-невдахи потраплять до третього раунду відбору Ліги Європи. "Динамо" в разі вильоту відправиться відразу в групу Ліги Європи.

Додамо, що кияни не грали на груповій стадії ЛЧ із сезону 2016/17, три роки поспіль вилітаючи на стадії кваліфікації.

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