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Луческу став володарем рекорду Суперкубка України

Мірча завоював трофей з двома різними командами.

Луческу став володарем рекорду Суперкубка України
Мірча Луческу
Фото: isport.ua

Напередодні "Динамо" обіграло "Шахтар" (3:1) і стало володарем Суперкубка України - дев'ятого у своїй клубній історії.

Відзначимо, що наставник "Динамо" Мірча Луческу виграв перший трофей з киянами вже у другому своєму матчі на чолі команди.

При цьому румунський фахівець став першим в історії тренером, який виграв Суперкубок України з двома різними командами - з "Шахтарем" Луческу вигравав Суперкубок України 7 разів (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015).

В Україні це його 23-й виграний трофей.

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