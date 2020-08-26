Луческу став володарем рекорду Суперкубка України

Напередодні "Динамо" обіграло "Шахтар" (3:1) і стало володарем Суперкубка України - дев'ятого у своїй клубній історії.

Відзначимо, що наставник "Динамо" Мірча Луческу виграв перший трофей з киянами вже у другому своєму матчі на чолі команди.

При цьому румунський фахівець став першим в історії тренером, який виграв Суперкубок України з двома різними командами - з "Шахтарем" Луческу вигравав Суперкубок України 7 разів (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015).

В Україні це його 23-й виграний трофей.