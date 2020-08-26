Президент Каталонії першим попрощався з Мессі

Фото: fourfourtwo.com

Президент Каталонії Жоакім Торра-і-Пла відреагував на новини про бажання Ліонеля Мессі покинути "Барселону".

"Каталонія завжди буде твоїм будинком. Дуже дякуємо за весь цей час щастя і чудового футболу. Нам пощастило розділити кілька років нашого життя з кращим гравцем в світі. Ми ніколи не забудемо благородного спортсмена. Лео Мессі - кавалер Хреста Сант-Жорді", - написав 57-річний глава Каталонії в twitter.

Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020

Відзначимо, премією Хреста Сант-Жорді нагороджуються люди, які внесли великий вклад в розвиток каталонської мови і культури.