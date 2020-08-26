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Президент Каталонії першим попрощався з Мессі

Жоакім Торра-і-Пла передчуває, що аргентинець покине "Ноу Камп".

Фото: fourfourtwo.com

Президент Каталонії Жоакім Торра-і-Пла відреагував на новини про бажання Ліонеля Мессі покинути "Барселону".

"Каталонія завжди буде твоїм будинком. Дуже дякуємо за весь цей час щастя і чудового футболу. Нам пощастило розділити кілька років нашого життя з кращим гравцем в світі. Ми ніколи не забудемо благородного спортсмена. Лео Мессі - кавалер Хреста Сант-Жорді", - написав 57-річний глава Каталонії в twitter.

Відзначимо, премією Хреста Сант-Жорді нагороджуються люди, які внесли великий вклад в розвиток каталонської мови і культури.

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