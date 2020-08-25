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Ми знаємо, хто намагається зіштовхнути керівництво "Динамо" з фанатами, - Григорій Суркіс

Функціонер прокоментував протести вболівальників київського клубу.

Ми знаємо, хто намагається зіштовхнути керівництво "Динамо" з фанатами, - Григорій Суркіс
Григорій Суркіс
Фото: УАФ

Колишній президент "Динамо" і Федерації футболу України Григорій Суркіс поділився думкою про акцію ультрас "Динамо" на матчі першого туру УПЛ проти "Олімпіка" (4:1).

"Є люди, які зараз роблять спроби зіштовхнути керівництво, головного тренера з фанатами. Я впевнений, що є режисер. І ми вже знаємо, хто це", - цитує isport.ua інтерв'ю Суркіса програмі "Великий футбол".

"Ви все побачите. Потрібно розуміти, що все таємне рано чи пізно стає явним", - зазначив екс-президент "Динамо".

Нагадаємо, що протести ультрас почалися після призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера. У першому таймі матчу з "Олімпіком" фанати відзначились кількома кричалками на адресу президента клубу Ігоря Суркіса і нового наставника.

Раніше повідомлялося, що ультрас "Динамо" присвятили Луческу провокаційну пісню.

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