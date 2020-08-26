Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
ГоловнаСпорт

"Барселона" скликає екстрену раду директорів у "справі Мессі"

"Барсу" може покинути не лише Лео.

"Барселона" скликає екстрену раду директорів у "справі Мессі"
Ліонель Мессі
Фото: twitter.com/FCBarcelona

Кінець славної епохи Ліонеля Мессі в "Барселоні", здається, близький. "Барселона" скликає екстрену раду директорів через бажання Лео достроково розірвати контракт, повідомляє Onda Cero.

Ситуація з аргентинцем ставить під загрозу майбутнє нинішнього президента клубу Жозепа Бартомеу.

Нагадаємо, Мессі факсом сповістив "Барселону" про бажання покинути "Ноу Камп" цього літа.

Клуб підтвердив наявність документа, але відповів, що аргентинець не має юридичної можливості розірвати контракт, оскільки термін для повідомлення минув наприкінці червня.

Додамо, що з моменту свого дебюту в основній команді в матчі проти "Порту" 16 листопада 2003 року аргентинський футболіст стало домагався успіхів і як член команди, і персонально. Сукупно Лео виграв з "Барселоною" 34 титули. 

Повний список титулів Мессі з Барселоною виглядає так:

  • 10 - Ла Ліга
  • 4 - Ліга чемпіонів
  • 6 - Кубок Короля
  • 8 - Суперкубок Іспанії
  • 3 - Суперкубок Європи.
  • 3 - Клубний чемпіонат світу.

Індивідуально аргентинець 6 разів вигравав "Золотий м'яч" і 5 разів "Золоту бутсу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також