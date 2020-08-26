"Барселона" скликає екстрену раду директорів у "справі Мессі"

"Барсу" може покинути не лише Лео.

Кінець славної епохи Ліонеля Мессі в "Барселоні", здається, близький. "Барселона" скликає екстрену раду директорів через бажання Лео достроково розірвати контракт, повідомляє Onda Cero.

Ситуація з аргентинцем ставить під загрозу майбутнє нинішнього президента клубу Жозепа Бартомеу.

Нагадаємо, Мессі факсом сповістив "Барселону" про бажання покинути "Ноу Камп" цього літа.

Клуб підтвердив наявність документа, але відповів, що аргентинець не має юридичної можливості розірвати контракт, оскільки термін для повідомлення минув наприкінці червня.

Додамо, що з моменту свого дебюту в основній команді в матчі проти "Порту" 16 листопада 2003 року аргентинський футболіст стало домагався успіхів і як член команди, і персонально. Сукупно Лео виграв з "Барселоною" 34 титули.

Повний список титулів Мессі з Барселоною виглядає так:

10 - Ла Ліга

4 - Ліга чемпіонів

6 - Кубок Короля

8 - Суперкубок Іспанії

3 - Суперкубок Європи.

3 - Клубний чемпіонат світу.

Індивідуально аргентинець 6 разів вигравав "Золотий м'яч" і 5 разів "Золоту бутсу".