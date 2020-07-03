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Следующий сезон может стать последним для Месси в "Барселоне": Лео свернул переговоры по новому контракту

А аргентинца есть причины сменить клуб.

Следующий сезон может стать последним для Месси в "Барселоне": Лео свернул переговоры по новому контракту
Лионель Месси
Фото: Twitter

Капитан "Барселоны" Лионель Месси приостановил переговоры по новому контракту с "блаугранас" и собирается покинуть "Ноу Камп" по окончанию следующего сезона, сообщает Cadena SER.

Согласно инсайдерской информации, 33-летний аргентинец явно недоволен ошибками руководства "Барсы" в трансферной политике, а также слухами о том, что, что он якобы является инициатором конфликтов в команде.

Отмечается, что Месси может уйти из каталонской команды в 2021-м году после истечения контракта.

Напомним, что Лео дебютировал за "Барселону" в 2004-м году. В текущем сезоне он провел 37 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и отдал 22 ассиста.

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