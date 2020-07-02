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Руни преобразил "Дерби", подняв команду с 17-го места вплотную к плей-офф Чемпионшипа

Роль личности в истории.

Руни преобразил "Дерби", подняв команду с 17-го места вплотную к плей-офф Чемпионшипа
Уэйн Руни
Фото: Twitter

Накануне в рамках 40-го тура английского Чемпионшипа "Дерби Каунти" благодаря голу Уэйна Руни одержал минимальную выездную победу над "Престоном" – 1:0.

Напомним, что экс-капитан сборной Англии присоединился к "Дерби" лишь в январе в качестве играющего тренера. 

За этот период команда из графства Дербишир существенно улучшила свои результаты. Из 18 игр "Дерби" выиграл 10. При этом с января "бараны" набрали наибольшее количество побед и очков в Чемпионшипе, что позволило подопечным Филиппа Коку подняться в турнирной таблице с 17-го места на седьмое.

От зоны плей-офф за место в Английской Премьер-Лиге "Дерби" отделяет всего одно очко за 6 туров до финиша.

Сам Руни провел в Чемпионшипе 14 игр и забил 5 мячей. Также лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" (253) отметился 1 голом в 4 играх Кубка Англии.

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