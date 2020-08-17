Президент "Барселони" оголосив про відставку головного тренера

Після принизливої поразки від "Баварії" в рамках чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів (2:8) головного тренера "Барселони" Кіке Сетьєна відправлено у відставку.
Про це повідомив президент каталонців Жозеп Бартомеу.
"Сетьєна звільнено", - цитує функціонера Tiempo de Juego.
💥ÚLTIMA HORA💥— Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020
Bartomeu a @victor_nahe:
🎙️"Setién está fuera".
El Presidente ha salido de la reunión con Abidal y Planes en las oficinas del club. pic.twitter.com/OCfy0uaxeu
Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що керівництво "Барселони" почало пошуки нового головного тренера команди і вже визначилося з потенційними кандидатами.