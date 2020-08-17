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Президент "Барселони" оголосив про відставку головного тренера

Кіке Сетьєна звільнено.

Кіке Сетьєн
Фото: EPA/UPG
Кіке Сетьєн

Після принизливої поразки від "Баварії" в рамках чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів (2:8) головного тренера "Барселони" Кіке Сетьєна відправлено у відставку.

Про це повідомив президент каталонців Жозеп Бартомеу.

"Сетьєна звільнено", - цитує функціонера Tiempo de Juego.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що керівництво "Барселони" почало пошуки нового головного тренера команди і вже визначилося з потенційними кандидатами.

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