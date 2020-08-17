Після матчу чемпіонату Росії з футболу відбулися масові затримання фанатів за кричалку "Живе Білорусь"

Після матчу 2-го туру Російської прем'єр-ліги ЦСКА - "Тамбов" (2:1) затримали щонайменше 15 уболівальників армійців, повідомляє "Спорт-Экспресс" із посиланням на адвоката Леоніда Соловйова. Їм загрожує грошовий штраф і заборона на відвідування стадіону.

"На цей момент до мене звернулися щонайменше 15 осіб по допомогу. Їм інкримінують ст. 20.31 КпАП РФ (Порушення правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань) і загрожують грошовий штраф і заборона відвідувати стадіони на деякий час", - заявив Соловйов.

За словами адвоката, причиною стала кричалка "Живе Білорусь".

Фанати почали скандувати її після того, як білоруський форвард Ілля Шкурін вивів армійців уперед, забивши дебютний м'яч у РПЛ, який і став переможним.

"У поліції розцінили ці кричалки як політичне гасло і затримали вболівальників", - зазначив адвокат.

Додамо, що також "Живе Білорусь" скандували фанати московського "Динамо" в домашній грі проти "Ротора" (0:0).