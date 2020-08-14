Ексфутболіст "Шахтаря" перейшов у лондонський "Арсенал"

Фото: arsenal.com Вілліан

"Арсенал" оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником "Челсі" і "Шахтаря" Вілліаном, повідомляє пресслужба "канонірів".

Контракт з 32-річним бразильцем розрахований на три роки.

Додамо, що чинна угода з "Челсі" закінчилася в серпні і Вілліан став вільним агентом.

Зазначимо, що "пенсіонери" пропонували бразильцеві продовжити контракт лише на два роки, з чим Вілліан був не згоден.

Минулого сезону бразилець забив 11 м'ячів і віддав 9 гольових передач у 47 матчах за "Челсі".

У складі клубу із "Стемфорд Брідж" Вілліан грав з 2013 року, за весь час він забив 63 м'ячі і віддав 56 результативних передач у 339 матчах.