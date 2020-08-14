На турнірі в США зустрілися сестри Вільямз

В 1/8 фіналу турніру міжнародної серії в американському Лексингтоні зійшлися сестри Вінус і Серена Вільямз.

Старшій Вінус (WTA 67) вдалося виграти перший сет - 6:3. Однак у другій партії дзеркальну перемогу здобула Серена (WTA 9).

Усе вирішилося в третьому сеті, виграному Сереною - 6:4.

Тривалість матчу становила 2 години 21 хвилину.

У чвертьфіналі Вільямз-молодша зіграє проти Шелбі Роджерс.

Відзначимо, що це була 19-та перемога Серени в 31-му матчі проти своєї старшої сестри. Частіше їй програвала тільки росіянка Марія Шарапова.