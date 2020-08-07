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Світоліна відмовилася грати на US Open

П'ятої ракетки миру не буде на кортах "Флашинг-Медоус" цього року.

Світоліна відмовилася грати на US Open
Еліна Світоліна
Фото: Jimmie 48 Photography

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 5) на своїй сторінці в Instagram оголосила, що прийняла рішення пропустити US Open-2020, який стартує в останній день серпня.

Еліна вважає, що зараз не варто наражати себе і свою команду на небезпеку.

"З огляду на всі обставини, я прийняла рішення не брати участі в US Open. Хочу подякувати організаторам турніру, які дали мені шанс виступати. Я розумію, що вони докладають максимум зусиль для безпечного проведення турніру, але я не почуваюся досить комфортно, щоб їхати в США і наражати на ризик себе і свою команду", - написала Світоліна.

Поки що в заявці мейджора залишаються 4 українські тенісистки: Даяна Ястремська і три Катерини - Бондаренко, Козлова та Завацька.

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