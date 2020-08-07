Світоліна відмовилася грати на US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 5) на своїй сторінці в Instagram оголосила, що прийняла рішення пропустити US Open-2020, який стартує в останній день серпня.
Еліна вважає, що зараз не варто наражати себе і свою команду на небезпеку.
"З огляду на всі обставини, я прийняла рішення не брати участі в US Open. Хочу подякувати організаторам турніру, які дали мені шанс виступати. Я розумію, що вони докладають максимум зусиль для безпечного проведення турніру, але я не почуваюся досить комфортно, щоб їхати в США і наражати на ризик себе і свою команду", - написала Світоліна.
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Considering all the aspects, I have decided to not play the US Open 2020. I want to thank the USTA, organizers and WTA for giving the players a chance to play and the fans a chance to watch this great event. I understand and respect all the efforts they are putting to make it happen in a safe environment, but I still don’t feel comfortable to travel to US without putting my team and myself at high risk. Best of luck to everyone 👋🏼 Until the next year @usopen ! Eli 😘
Поки що в заявці мейджора залишаються 4 українські тенісистки: Даяна Ястремська і три Катерини - Бондаренко, Козлова та Завацька.