У ВООЗ заявили, що масове повернення уболівальників на стадіони може стати "катастрофою"

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан переконаний, що масове повернення уболівальників на стадіони може обернутися катастрофою.

"Велике скупчення людей в 40, 50, 60 тис. чоловік. Це не просто люди опиняться на стадіоні, вони будуть користуватися громадським транспортом, відвідувати бари і клуби. Уявіть собі всі проблеми, які у нас зараз є з нічними клубами і барами, і ви втіснить все це в чотирьох або п'ятигодинний захід, коли тисячі людей їдуть на одному і тому ж громадському транспорті до місця проведення заходу, беруть участь в соціальних аспектах. Це може мати катастрофічні наслідки", - наводить слова Райана championat.com.

Відзначимо, що через пандемію коронавируса ряд турнірів були скасовані або перенесені. Великі футбольні змагання будуть проходити без уболівальників.