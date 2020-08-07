Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто, - Мирон Маркевич
Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто, - Мирон Маркевич
​На Закарпатті затримали вимагачів, які шантажували потерпілих пікантними відео за їх участю
​На Закарпатті затримали вимагачів, які шантажували потерпілих пікантними відео за їх участю
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Зеленський розповів, чому призначив Кравчука у ТКГ і чому пішов Кучма
Зеленський розповів, чому призначив Кравчука у ТКГ і чому пішов Кучма
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Зеленський ініціював збільшення "мінімалки" з вересня (оновлено)
Зеленський ініціював збільшення "мінімалки" з вересня (оновлено)
ГоловнаСпорт

У ВООЗ заявили, що масове повернення уболівальників на стадіони може стати "катастрофою"

Майкл Райан категорично виступив проти послаблення карантинним методам.

У ВООЗ заявили, що масове повернення уболівальників на стадіони може стати "катастрофою"
Фото: EPA/UPG

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан переконаний, що масове повернення уболівальників на стадіони може обернутися катастрофою.

"Велике скупчення людей в 40, 50, 60 тис. чоловік. Це не просто люди опиняться на стадіоні, вони будуть користуватися громадським транспортом, відвідувати бари і клуби. Уявіть собі всі проблеми, які у нас зараз є з нічними клубами і барами, і ви втіснить все це в чотирьох або п'ятигодинний захід, коли тисячі людей їдуть на одному і тому ж громадському транспорті до місця проведення заходу, беруть участь в соціальних аспектах. Це може мати катастрофічні наслідки", - наводить слова Райана championat.com.

Відзначимо, що через пандемію коронавируса ряд турнірів були скасовані або перенесені. Великі футбольні змагання будуть проходити без уболівальників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також