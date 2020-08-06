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Комісія затвердила смішні правила для бою Майка Тайсона з Роєм Джонсом

Це буде схоже на реслінг.

Комісія затвердила смішні правила для бою Майка Тайсона з Роєм Джонсом
Майк Тайсон і Рой Джонс
Фото: boxingscene.com

12 вересня в Лос-Анджелесі відбудеться виставковий поєдинок, у якому зустрінеться колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон з колишнім володарем поясів у чотирьох вагових категоріях Роєм Джонсом-молодшим, який протягом декількох років вважався найкращим боксером на планеті за його видатні здібності, швидкість рук, силу кулаків і загальне домінування на рингу.

54-річний Тайсон повернеться на ринг уперше за п'ятнадцять років. А 51-річного Джонса востаннє бачили в дії на початку 2018 року.

Атлетична комісія штату Каліфорнія (CSAC) вже затвердила правила цього поєдинку. Зокрема, попередила, що жоден боксер не повинен виходити на ринг "задля нокауту". CSAC хоче, щоб бій був нічим іншим, як змагальним спарингом.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн вважає, що виставковий бій між Майком і Роєм може провалитися через нові правила. 

"Комісія сказала, що Тайсон і Джонс не можуть один одного нокаутувати. Ви можете це уявити? Тайсон виходить і шукає нокаут, а представник комісії махає йому рукою - і він зупиняється. Це катастрофа", - цитує функціонера Вoxingscene.

"Мені не подобається формат виставкових боїв. За що ви платите? Що боксери будуть робити? Вовтузитися і давати інтерв'ю посеред раунду?

Я волів би, щоб вони пішли в ринг і спробували знести один одному голови", - переконаний Гірн.

Додамо, що вартість перегляду поєдинку Тайсон - Джонс становить 50 дол.

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