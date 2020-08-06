"Шахтар" обійшов "Рому" в клубному рейтингу УЄФА

Після вчорашнього розгрому "Вольфсбурга" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи (3:0) і виходу у чвертьфінал турніру "Шахтар" опинився на 15 місці в клубному рейтингу УЄФА за останні 5 років, інформує kassiesa.net.

Підопічні Луїша Каштру обійшли "Рому", "Наполі" і "Ліон". Правда, у цих трьох клубів ще є шанс наздогнати і навіть випередити "гірників".

Для цього нинішньому клубу екснаставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки "Ромі" необхідно перемагати в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи "Севілью".

А "Наполі" і "Ліону" необхідно домогтися аналогічного результату в матчі проти "Барселони" (післязавтра) і "Ювентуса" (завтра) відповідно, на тій самій стадії Ліги чемпіонів.

Додамо, що лідерами рейтингу залишаються три іспанські клуби: "Реал", "Атлетіко" і "Барселона". Причому верхні два рядки окупували два мадридські клуби - "Реал" значно випереджає земляків.

Чинний переможець ЛЧ "Ліверпуль" розташувався лише на 8 рядку.