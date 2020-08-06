На відомому аукціоні Gotta Have Rock & Roll була продана фотокопія двух контрактів легенди НБА Майкла Джордана з "Чікаго Буллз", повідомляється на офіційному сайті аукціону.
Невідомий покупець віддав за лот 57 068 доларів.
Варто відзначити, що свій перший контракт з "биками" "Його Повітрянність" підписав 12 вересня 1984 року.
А другий контракт від 20 вересня 1988 року був парафірований більше 55 разів. Цей раніше невідомий контракт з неймовірною інформацією про його зарплату, бонуси та інформації, яку ніхто ніколи не бачив, був з файлів ProServ.
У складі "Буллз" Джордан ставав 6-разовим чемпіоном НБА.
Someone paid $57,068 for a COPY of Michael Jordan’s first contract with the Bulls at @gottahaverock auction. Contract had no live ink. Was a photocopy. This market is nuts. pic.twitter.com/90vYV96j2L— Darren Rovell (@darrenrovell) August 2, 2020