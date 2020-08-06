На відомому аукціоні Gotta Have Rock & Roll була продана фотокопія двух контрактів легенди НБА Майкла Джордана з "Чікаго Буллз", повідомляється на офіційному сайті аукціону.

Невідомий покупець віддав за лот 57 068 доларів.

Варто відзначити, що свій перший контракт з "биками" "Його Повітрянність" підписав 12 вересня 1984 року.

А другий контракт від 20 вересня 1988 року був парафірований більше 55 разів. Цей раніше невідомий контракт з неймовірною інформацією про його зарплату, бонуси та інформації, яку ніхто ніколи не бачив, був з файлів ProServ.

У складі "Буллз" Джордан ставав 6-разовим чемпіоном НБА.