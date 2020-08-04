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Перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів "Аталанта" зацікавилася вінгером "Шахтаря"

Манор Соломон - на прицілі бергамців.

Перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів "Аталанта" зацікавилася вінгером "Шахтаря"
Манор Соломон
Фото: facebook.com/fcshakhtar

Італійська "Аталанта" окреслила зацікавлення вінгером "Шахтаря" Манором Соломоном, повідомляє Tuttomercatoweb.

Клуб з Бергамо, який в останньому розіграші Серії А виграв бронзові медалі, зв'язався з донеччанами з приводу переходу ізраїльського таланта.

У той самий час немає інформації про якісь конкретні переговори щодо трансферу.

Манор виступає за "гірників" з початку минулого року, він перейшов з "Маккабі" Петах-Тикви за 6 млн євро. Його контракт з донеччанами розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні 21-річний ізраїльтянин провів 26 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

Нагадаємо, за "Аталанту" виступає український півзахисник Руслан Малиновський.

Післязавтра, 5 серпня, команда Луїша Каштру проведе матч-відповідь проти "Вольфсбурга" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч завершився перемогою "гірників" - 2:1.

Тим часом "Аталанта" готується до протистояння з "Парі Сен-Жермен" в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться 12 серпня.

Додамо, що "Аталанта" і "Шахтар" грали в одній групі ЛЧ-2019/20.

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