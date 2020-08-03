Сьомін шанобливо відповів Суркісу на його слова про "хлюпика"

Екснаставник "Динамо" Юрій Сьомін відреагував на висловлювання про нього президента київського клубу Ігоря Суркіса - той назвав російського фахівця "хлюпиком".

"Я дуже поважаю Суркіса. Переходячи з "Динамо" в "Локомотив", я просто їхав додому. На той момент на всі мої московські питання він сказав, що все вирішить. Не бачу ніяких образ на свою адресу", - цитує Сьоміна sport24.ru.

Раніше в інтерв'ю "112 каналу" президент "Динамо" оцінив роботу, проведену Сьоміним у "Динамо", як ідеальну, але дозволив собі таку ремарку: "Якби Сьомін не виявився таким, я сказав би, хлюпиком, який побіг за своїми акціями в "Локомотив", може, він і до цього дня працював би в "Динамо".

Крім того, колишній головний тренер "Динамо" переконаний, що Мірча Луческу допоможе команді.

"Я вірю в це рішення. Воно себе ще виправдає і принесе Києву успіхи. Луческу вміє працювати з молодими гравцями. А в "Динамо" є велика група футболістів, які вигравали юнацький чемпіонат світу. І зараз їм треба поступово вже переходити до дорослого футболу. Луческу їм у цьому точно допоможе.

Фото: shakhtar.com Мірча Луческу і Юрій Сьомін

Когось "Динамо" зможе продати, заробити гроші. Згадайте, як Мірча здорово працював у "Шахтарі" з молодими бразильцями, яких потім купували за дуже серйозні гроші. Клуб отримував за них по 40 мільйонів. Так що Суркіс усе прорахував, він дивиться в майбутнє", - цитує російського фахівця "Спорт-Експрес".

Нагадуємо, Сьомін очолював київське "Динамо" з 2007 по 2009 рік, після чого повернувся в московський "Локомотив". У 2010 тренер знову очолив київську команду, де пропрацював до 2012 року.