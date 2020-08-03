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Сьомін шанобливо відповів Суркісу на його слова про "хлюпика"

Колишній головний тренер "Динамо" не побачив образ на свою адресу.

Сьомін шанобливо відповів Суркісу на його слова про "хлюпика"
Юрій Сьомін
Фото: dynamo.kiev.ua

Екснаставник "Динамо" Юрій Сьомін відреагував на висловлювання про нього президента київського клубу Ігоря Суркіса - той назвав російського фахівця "хлюпиком".

"Я дуже поважаю Суркіса. Переходячи з "Динамо" в "Локомотив", я просто їхав додому. На той момент на всі мої московські питання він сказав, що все вирішить. Не бачу ніяких образ на свою адресу", - цитує Сьоміна sport24.ru.

Раніше в інтерв'ю "112 каналу" президент "Динамо" оцінив роботу, проведену Сьоміним у "Динамо", як ідеальну, але дозволив собі таку ремарку: "Якби Сьомін не виявився таким, я сказав би, хлюпиком, який побіг за своїми акціями в "Локомотив", може, він і до цього дня працював би в "Динамо".

Крім того, колишній головний тренер "Динамо" переконаний, що Мірча Луческу допоможе команді.

"Я вірю в це рішення. Воно себе ще виправдає і принесе Києву успіхи. Луческу вміє працювати з молодими гравцями. А в "Динамо" є велика група футболістів, які вигравали юнацький чемпіонат світу. І зараз їм треба поступово вже переходити до дорослого футболу. Луческу їм у цьому точно допоможе.

Мірча Луческу і Юрій Сьомін
Фото: shakhtar.com
Мірча Луческу і Юрій Сьомін

Когось "Динамо" зможе продати, заробити гроші. Згадайте, як Мірча здорово працював у "Шахтарі" з молодими бразильцями, яких потім купували за дуже серйозні гроші. Клуб отримував за них по 40 мільйонів. Так що Суркіс усе прорахував, він дивиться в майбутнє", - цитує російського фахівця "Спорт-Експрес".

Нагадуємо, Сьомін очолював київське "Динамо" з 2007 по 2009 рік, після чого повернувся в московський "Локомотив". У 2010 тренер знову очолив київську команду, де пропрацював до 2012 року.

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