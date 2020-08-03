Блохін перейшов із Компартії в СДПУ, щоб стати тренером збірної, значить, по дорозі когось зрадив, - Ігор Суркіс

Президент "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю "112 каналу" через заочний діалог з Олегом Блохіним розповів, що він має на увазі під "динамівськими серцями".

"Ось мені кажуть: "Ви призначаєте динамівські серця". Олег Блохін – він динамівське серце? Для мене найголовніше - зрозуміти реакцію людей. Йому ж дали шанс. Під час придбання на 70 млн євро футболістів в одне трансферне вікно. І команда посіла четверте місце. Чому він про це не говорить?" – запитує Суркіс.

“Великому Блохіну, якщо він послав мені виклик у прямому ефірі, так би мовити, хочу відповісти. Не применшуючи його заслуг перед українським футболом як гравця і тренера збірної. Але хотів би нагадати: щоб зайняти посаду наставника збірної, він перейшов з Комуністичної партії в СДПУ. Значить, по дорозі він когось зрадив", - упевнений президент "Динамо".

“Друге, коли він став тренером "Динамо", то кинув збірну через дві хвилини після моєї розмови з ним. Так, я був у цейтноті після звільнення Сьоміна. Звернувся до Олега Володимировича, рівно хвилини вистачило. Він не просто йшов, а біг у ФФУ, де він вірно зараз служить, розірвав контракт і прийшов у "Динамо", - заявив Суркіс.

“Повторюся, було куплено гравців мінімум на 70 млн євро, а команда зайняла четверте місце. І він прийшов після цього до мене за компенсацією. І я йому її виплатив. Треба просто совість мати. І так я можу говорити про кожного”, - запевнив президент "Динамо".

Крім того, Суркіс зазначив, кого він зараховує до істинно "динамівських сердець".

“Справжні "динамівські серця" – такі, як Михайличенко. Не було такого, що я його звільнив чи подібне. Ми з ним поговорили, він повернеться в клуб на посаду спортивного директора. Заваров у клубі працює, Веремєєв, Безсонов, Мунтян, Біба. Вони частина клубу, і це справжні "динамівські серця", - переконаний президент київського клубу.

Нагадаємо, Блохін різко висловився проти призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера "Динамо".