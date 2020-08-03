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Лідер ультрас "Динамо" по пунктам перерахував чому фани проти Луческу

Фанати не розуміють, навіщо Луческу в 75 років цей стрес.

Лідер ультрас "Динамо" по пунктам перерахував чому фани проти Луческу
Ультрас "Динамо"
Фото: facebook.comwbc.kyiv

Лідер ультрас "Динамо" Олексій "Декстер" в інтерв'ю football24.ua пояснив, чому фанатський рух не приймає нового тренера киян Мірчу Луческу і запевняє, що румунському наставнику буде важко працювати.

"Фанати проти призначення тренера, який дуже багато бруду вилив на футбольний клуб "Динамо" Київ та Україну. І який за всю свою кар’єру був безпринципним, слизьким, не дотримувався свого слова. Це стосується не лише кар'єри в "Шахтарі". Чого лише вартий його перехід із "Галатасарая" в "Бешикташ". У тій же Росії він розповідав, що усе йому "не так", кидався шапками і так далі", - цетує Алексія видання.

"Його поведінка – не гідна, не прийнятна. Ми б не хотіли, щоб біля керма "Динамо" стояла людина, яка має таку заплямовану репутацію. Тут – цілий комплекс. Ми не розуміємо, навіщо йому, у його майже 75 років, цей стрес. Це все буде на постійних нервах, всі ігри. За кожен провал його критикуватимуть.

Він не зможе спокійно тренувати. Навіть якщо вони не допустять фанатів до стадіону (у що я не хочу вірити), то будуть журналісти тиснути, будуть колишні гравці тиснути. А такий тиск відбивається на всій команді. Можливо, це свідомо зроблена провокація. Я не відкидаю такий нюанс", - помітив уболівальник.

При цьому "Декстер" запевняє, що фани ніколи не приймуть Луческу.

"Проблеми потрібно вирішувати по мірі їхнього надходження (про ймовірність заборони фанатам вхід на стадіон, - прим. LB.ua). Говорити зараз, що ми робитимемо в тій чи іншій ситуації, не варто. Звичайно, продумуємо усі можливі варіанти наперед. Адже у призначення Луческу теж ніхто не вірив.

Це те саме (що фанати "Динамо" рано чи пізно приймуть Луческу, - прим. LB.ua), що казати "ми втомились від війни, зробіть нам Путіна президентом". Ну серйозно! Я розумію, що є люди, які готові стати на коліна і попросити у Путіна вибачення. Але ми на це не підемо ніколи. Так само й у ситуації з Луческу", - запевнив "Декстер".

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