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Проти президента ФІФА порушено кримінальну справу

Джанні Інфантіно звинувачується в підбурюванні до зловживання посадовими повноваженнями.

Проти президента ФІФА порушено кримінальну справу
Джанні Інфантино
Фото: euronews.com

Швейцарська прокуратура почала досудове розгляд відносно президента ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє The Independent.

50-річний Інфантіно, який має швейцарське і італійське громадянство звинувачується в підбурюванні співробітників швейцарської федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.

Раніше був призначений спеціальний прокурор для розгляду зв'язків між 9-м президентом ФІФА і швейцарським генеральним прокурором Міхаелем Лаубером, який минулого тижня подав у відставку, зазначає видання.

Також стало відомо, що Лаубер приховав зустріч з Інфантіно, яка відбулася в 2017 році, збрехавши про це своїм спостерігачам. У тому ж році його прокурорська команда розслідувала звинувачення в корупції, ставлення до яких мала ФІФА.

Відзначається, що Лаубер і Інфантіно зустрічалися як мінімум тричі. Лаубер заперечує свою провину.

Нагадаємо, що в 2016 році через розслідування пост глави ФІФА був змушений покинути предшественнік Інфантіно Зепп Блаттер. Тоді справа була пов'язана з корупцією в організації.

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