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ФІФА прийняла рішення відносно правила п'яти замін на наступний сезон

Правило продовжено.

ФІФА прийняла рішення відносно правила п'яти замін на наступний сезон
Фото: thesun.co.uk

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення продовжити правило п'яти замін до кінця сезону-2020/21.

"На основі поглибленого огляду, який включав зворотний зв'язок із зацікавленими сторонами і аналіз впливу коронавируса на календарі, рада директорів IFAB продовжила можливість п'яти замін на змагання, які планується завершити до 31 липня 2021 року, і на міжнародні змагання, заплановані на липень-серпень 2021 року ", - повідомляє прес-служба FIFA.

Варто відзначити, що дане нововведення було прийнято для того, щоб зменшити навантаження на футболістів після відновлення змагань, призупинених через пандемію COVID-19.

При цьому вказується, що кожна асоціація має право відмовитися від даного правила і повернутися к традиційним трьом замінам.

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