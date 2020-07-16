У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу
У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу
У "Слузі народу" повідомили про відставку глави апарату Ради
У "Слузі народу" повідомили про відставку глави апарату Ради
Українське посольство в Єревані закидали борщем
Українське посольство в Єревані закидали борщем
На захист української мови під Радою зібралися тисячі людей (оновлено, додано фото)
На захист української мови під Радою зібралися тисячі людей (оновлено, додано фото)
Паперова версія ідентифікаційного коду залишиться в минулому
Паперова версія ідентифікаційного коду залишиться в минулому
Претендент на посаду голови Кіровоградської області не прийшов на засідання Кабміну
Претендент на посаду голови Кіровоградської області не прийшов на засідання Кабміну
У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)
У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

ВООЗ і ЮНІСЕФ стурбовані зниженням темпів вакцинації дітей через пандемію коронавірусу

Зниження рівня охоплення третьою дозою вакцини АКДП зафіксовано вперше за 28 років.

ВООЗ і ЮНІСЕФ стурбовані зниженням темпів вакцинації дітей через пандемію коронавірусу
Фото: slovenskenovice.si

Всесвітня організація охорони здоров’я і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) констатують зменшення кількості вакцинованих дітей у всьому світі через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в пресрелізі двох організацій.

Відповідно до даних, представлених ВООЗ і ЮНІСЕФ, перебої в наданні й отриманні послуг імунізації можуть перекреслити попередній прогрес в охопленні більшого числа дітей і підлітків ширшим спектром вакцин. І це при тому, що рівень охоплення щепленнями протягом останнього десятиліття і так завмер на позначці 85%, наголошено в документі.

Зокрема повідомляють, що зниження рівня охоплення третьою дозою вакцини АКДП (що є показовою для уявлення про рівень охоплення щепленнями у світі) зафіксовано вперше за 28 років.

У заяві зазначено, що в Україні багато дітей пропустили планові щеплення через призупинення вакцинації навесні 2020 року внаслідок пандемії COVID-19.

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я, на 1 червня 2020 року першу дозу вакцини від кору, краснухи, паротиту отримали 28,3% дітей віком 1 рік (41,9% за аналогічний період у 2019).

"Надзвичайно важливо, щоб в Україні, де минулого року реєструвалися випадки правця у дітей, дифтерії, а протягом 2017-2019 років більш ніж 115 тисяч людей захворіли на кір, діти і дорослі продовжували отримувати щеплення від небезпечних інфекцій", - підсумовується в документі.

Ще в травні МОЗ повідомляло про критичне зниження в Україні рівня вакцинації від кору і краснухи. У міністерстві застерігали, що після коронавірусу можливі спалахи інших небезпечних хвороб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також