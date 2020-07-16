ВООЗ і ЮНІСЕФ стурбовані зниженням темпів вакцинації дітей через пандемію коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) констатують зменшення кількості вакцинованих дітей у всьому світі через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в пресрелізі двох організацій.

Відповідно до даних, представлених ВООЗ і ЮНІСЕФ, перебої в наданні й отриманні послуг імунізації можуть перекреслити попередній прогрес в охопленні більшого числа дітей і підлітків ширшим спектром вакцин. І це при тому, що рівень охоплення щепленнями протягом останнього десятиліття і так завмер на позначці 85%, наголошено в документі.

Зокрема повідомляють, що зниження рівня охоплення третьою дозою вакцини АКДП (що є показовою для уявлення про рівень охоплення щепленнями у світі) зафіксовано вперше за 28 років.

У заяві зазначено, що в Україні багато дітей пропустили планові щеплення через призупинення вакцинації навесні 2020 року внаслідок пандемії COVID-19.

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я, на 1 червня 2020 року першу дозу вакцини від кору, краснухи, паротиту отримали 28,3% дітей віком 1 рік (41,9% за аналогічний період у 2019).

"Надзвичайно важливо, щоб в Україні, де минулого року реєструвалися випадки правця у дітей, дифтерії, а протягом 2017-2019 років більш ніж 115 тисяч людей захворіли на кір, діти і дорослі продовжували отримувати щеплення від небезпечних інфекцій", - підсумовується в документі.

Ще в травні МОЗ повідомляло про критичне зниження в Україні рівня вакцинації від кору і краснухи. У міністерстві застерігали, що після коронавірусу можливі спалахи інших небезпечних хвороб.