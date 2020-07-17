У співробітника Донецької ОДА діагностували COVID-19

16 липня на Донеччині виявили чотири нові випадки коронавірусної хвороби.

У співробітника Донецької обласної державної адміністрації діагностували коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив голова ОДА Павло Кириленко у фейсбуці.

"16 липня чотири нові випадки коронавірусної хвороби лабораторно підтвердили на Донеччині. Наявність вірусу виявили у 58-річної жительки Слов'янська та у трьох краматорців - 41-річної жінки й двох чоловіків - 34 і 63 років. Серед інфікованих - працівник Донецької обласної державної адміністрації. Він, а також особи, які з ним контактували, відправлені на самоізоляцію", - написав Кириленко.

Він також додав, що всі співробітники ОДА пройдуть ПЛР-тестування.

"Звертаюся до мешканців області з проханням не легковажити своїм здоров'ям і дотримуватися карантинних заходів. Вірус не відступає. Бережіть себе і своїх близьких!" - наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, в Україні станом на 17 липня зафіксовано 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 - летальні, 29 769 пацієнтів одужали (за добу - 838). За добу зафіксовано 809 нових випадків.