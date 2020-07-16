Барр звинуватив американські компанії в надмірних поступках Китаю

Генеральний прокурор США розкритикував такі компанії, як Walt Disney, Apple, Alphabet, Google і Microsoft.

Генеральний прокурор США Вільям Барр у четвер виступив з критикою на адресу голлівудських компаній, у тому числі Walt Disney, а також на адресу таких технологічних гігантів, як Apple, Alphabet, Google і Microsoft, засудивши їх позицію щодо Китаю. Про це йдеться на сайті "Голосу Америки".

"Такі корпорації, як Google, Microsoft, Yahoo і Apple, проявляють надто велику готовність співпрацювати з (Комуністичною партією Китаю)", - сказав Барр. Він додав, що Голлівуд регулярно поступається тиску і піддає цензурі свої фільми, "щоб задобрити Комуністичну партію Китаю".

Представники компаній і китайського посольства у Вашингтоні не коментують заяви прокурора. Apple від коментарів утрималася.

Барр дорікнув американським компаніям, що вони виявляють зайву поступливість заради забезпечення доступу до великого китайського ринку.

"Комуністична партія Китаю мислить десятиліттями і століттями, тоді як ми схильні концентруватися на наступному квартальному звіті. Великі американські технологічні компанії також дозволили собі стати пішаками китайського впливу", - завив Барр.

В останні місяці в американо-китайських відносинах спостерігається загострення, пов'язане з розбіжностями з таких питань, як глобальна пандемія коронавірусу, дисбаланс у торгівлі, придушення протестів у Гонконгу, експансія Пекіна в Південно-Китайському морі й утиск мусульманської меншини в Китаї.

Барр висловив думку, що смартфони iPhone від компанії Apple "не продавалися б (у Китаї), якби були надійно захищені від проникнення китайської влади". Він припустив, що американські технологічні компанії використовують "подвійний стандарт".

Барр нагадав, що після введення нового закону про національну безпеку в Гонконзі, Facebook, Google, Twitter і LinkedIn оголосила про припинення розгляду урядових запитів на отримання призначених для користувача даних.