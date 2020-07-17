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Польська опозиція зажадала визнати перемогу Дуди недійсною

Лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" стверджує, що вибори не були чесними.

Польська опозиція зажадала визнати перемогу Дуди недійсною
Фото: EPA/UPG

Опозиція Польщі в четвер направила позов до Верховного суду з вимогою визнати недійсними вибори президента країни, на яких перемогу з невеликою перевагою отримав діючий голова держави Анджей Дуда. 

Про це повідомляє з посиланням на європейські ЗМІ "Інтерфакс-Україна".

"Ми вимагаємо визнати ці вибори недійсними", - заявив Борис Будка, лідер опозиційної партії "Громадянська платформа", кандидат від якої програв Дуді.

Він також стверджує, що вибори не були чесними.

Верховний суд Польщі повинен прийняти рішення за позовом до 3 серпня.

Нагадаємо, у неділю 12 липня відбувся другий тур виборів у Польщі. Дуда здобув перемогу. За даними виборчої комісії, після підрахунку 99,97% голосів, за Дуду проголосували 51,27%, за його конкурента Тшасковського - 48,79% виборців.

Дуда займає посаду президента Польщі із серпня 2015 року. На попередніх виборах він переміг тодішнього президента Броніслава Коморовського, набравши 51,5% голосів.

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