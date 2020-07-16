На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої. Сторони звинувачують одна одну в початку бойових дій.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вранці 16 липня з боку Вірменії здійснили "ще одну збройну спробу атакувати наші позиції в Товузькому районі". Три села були обстріляні з великокаліберної зброї і мінометів. У відомстві запевняють, що серед цивільного населення постраждалих немає.

Натомість у Міністерстві оборони Вірменії заявляють, що вірменські військові запобігли спробі диверсійного проникнення.

"Після інтенсивного бою противник, зазнавши втрат, був відкинутий. Потім о 05:20 азербайджанські підрозділи почали обстрілювати прикордонні села Айгепар, Мовсес, застосовуючи гаубиці Д-30. Обстріли і зараз тривають", - повідомила речниця Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

12 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої. Сторони звинуватили одна одну у провокаціях. Наступного дня МЗС України виступило за політичне врегулювання ситуації на основі поваги до суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану. Після цього українського посла викликали в МЗС Вірменії.

Між Єреваном і Баку триває багаторічна суперечка через Нагірний Карабах. У 1991 році регіон, переважно населений вірменами, проголосив незалежність від Азербайджану, який спробував повернути його силою. Через три роки сторони за посередництва Росії підписали протокол про перемир'я, але періодично військові дії поновлюються.