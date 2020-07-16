Трамп змінив керівника свого передвиборного штабу

Президент США Дональд Трамп зробив перестановки у своєму передвиборному штабі, замінивши керівника кампанії Бреда Парскейла на колишнього можновладного радника Білла Стіпена.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я радий повідомити, що Білла Стіпена підвищено до ролі менеджера передвиборного штабу Трампа", - написав президент США у фейсбуці.

"Бред Парскейл, який був поруч зі мною довгий час і очолював нашу приголомшливу цифрову і інформаційну стратегію, буде і далі займатися цим як старший радник штабу", - додав Трамп.

Нагадаємо, раніше колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що буде голосувати за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

Президентські вибори в США мають відбутися в листопаді 2020 року.