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​В Україні за добу 848 людей заразилися коронавірусом, 800 одужали

Зростання захворюваності на COVID-19 фіксують три дні поспіль.

​В Україні за добу 848 людей заразилися коронавірусом, 800 одужали
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Станом на 15 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні зросла на 848. За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків через коронавірус, 800 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, Києві та Рівненській області.

Від початку епідемії зафіксовано 56 455 випадків зараження коронавірусом. 28 931 пацієнтові вдалося подолати коронавірусну недугу, 1 445 людей померли.

За даними Центру громадського здоров’я, загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 2221 (1673 одужали);
  • Волинська обл. - 3147 (1954 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 1163 (1055 одужали);
  • Донецька обл. - 776 (294 одужали);
  • Житомирська обл. - 1569 (1226 одужали);
  • Закарпатська обл. - 4166 (1405 одужали);
  • Запорізька обл. - 642 (535 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 3232 (1259 одужали);
  • м. Київ - 6613 (2160 одужали);
  • Київська обл. - 3144 (2140 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 675 (595 одужали);
  • Луганська обл. - 98 (74 одужали);
  • Львівська обл. - 7622 (1242 одужали);
  • Миколаївська обл. - 498 (396 одужали);
  • Одеська обл. - 2375 (1055 одужали);
  • Полтавська обл. - 343 (307 одужали);
  • Рівненська обл. - 4852 (3247 одужали);
  • Сумська обл. - 348 (304 одужали);
  • Тернопільська обл. - 2337 (1469 одужали);
  • Харківська обл. - 2845 (1547 одужали);
  • Херсонська обл. - 206 (189 одужали);
  • Хмельницька обл. - 930 (789 одужали);
  • Черкаська обл. - 783 (609 одужали);
  • Чернівецька обл. - 5232 (3115 одужали);
  • Чернігівська обл. - 628 (292 одужали).

Варто зауважити, що порівняно із даними за 13 липня кількість заражених коронавірусом зросла на 12 випадків. Зростання захворюваності на COVID-19 фіксують три дні поспіль.

Нагадаємо, МОЗ готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи до правил адаптивного карантину.

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