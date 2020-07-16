​В Україні за добу 848 людей заразилися коронавірусом, 800 одужали

Зростання захворюваності на COVID-19 фіксують три дні поспіль.

Станом на 15 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні зросла на 848. За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків через коронавірус, 800 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, Києві та Рівненській області.

Від початку епідемії зафіксовано 56 455 випадків зараження коронавірусом. 28 931 пацієнтові вдалося подолати коронавірусну недугу, 1 445 людей померли.

За даними Центру громадського здоров’я, загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 2221 (1673 одужали);

Волинська обл. - 3147 (1954 одужали);

Дніпропетровська обл. - 1163 (1055 одужали);

Донецька обл. - 776 (294 одужали);

Житомирська обл. - 1569 (1226 одужали);

Закарпатська обл. - 4166 (1405 одужали);

Запорізька обл. - 642 (535 одужали);

Івано-Франківська обл. - 3232 (1259 одужали);

м. Київ - 6613 (2160 одужали);

Київська обл. - 3144 (2140 одужали);

Кіровоградська обл. - 675 (595 одужали);

Луганська обл. - 98 (74 одужали);

Львівська обл. - 7622 (1242 одужали);

Миколаївська обл. - 498 (396 одужали);

Одеська обл. - 2375 (1055 одужали);

Полтавська обл. - 343 (307 одужали);

Рівненська обл. - 4852 (3247 одужали);

Сумська обл. - 348 (304 одужали);

Тернопільська обл. - 2337 (1469 одужали);

Харківська обл. - 2845 (1547 одужали);

Херсонська обл. - 206 (189 одужали);

Хмельницька обл. - 930 (789 одужали);

Черкаська обл. - 783 (609 одужали);

Чернівецька обл. - 5232 (3115 одужали);

Чернігівська обл. - 628 (292 одужали).

Варто зауважити, що порівняно із даними за 13 липня кількість заражених коронавірусом зросла на 12 випадків. Зростання захворюваності на COVID-19 фіксують три дні поспіль.

Нагадаємо, МОЗ готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи до правил адаптивного карантину.