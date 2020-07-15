​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні за добу зафіксували 836 нових випадків COVID-19

Найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області та Києві.

В Україні за добу зафіксували 836 нових випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на 15 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні зросла на 836, до 55 607, з них 1427 - летальні, 28 131 пацієнт одужав.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (7 425), в Києві (6 497) і Чернівецькій області (5 208).

У Рівненській області зафіксовано 4 782 випадки коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 4 112 випадків, в Івано-Франківській - 3 178, у Київській - 3 128, Волинській - 3 117, Харківській - 2 787, в Одеській - 2 314, у Тернопільській - 2 292, Вінницькій - 2 194, Житомирській - 1 550, Дніпропетровській - 1 155 випадків.

922 випадки виявлено в Хмельницькій області, 771 випадок - у Черкаській, 767 випадків - Донецькій, 674 випадки - Кіровоградській, 631 випадок - Запорізькій, 624 випадки - Чернігівській, 494 випадки - Миколаївській, 346 випадків - Сумській, 337 випадків - Полтавській, 205 випадків - Херсонській і 97 випадків - Луганській областях.

Нагадаємо, МОЗ готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи до правил адаптивного карантину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також