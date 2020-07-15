В Україні за добу зафіксували 836 нових випадків COVID-19

Найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області та Києві.

Станом на 15 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні зросла на 836, до 55 607, з них 1427 - летальні, 28 131 пацієнт одужав.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (7 425), в Києві (6 497) і Чернівецькій області (5 208).

У Рівненській області зафіксовано 4 782 випадки коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 4 112 випадків, в Івано-Франківській - 3 178, у Київській - 3 128, Волинській - 3 117, Харківській - 2 787, в Одеській - 2 314, у Тернопільській - 2 292, Вінницькій - 2 194, Житомирській - 1 550, Дніпропетровській - 1 155 випадків.

922 випадки виявлено в Хмельницькій області, 771 випадок - у Черкаській, 767 випадків - Донецькій, 674 випадки - Кіровоградській, 631 випадок - Запорізькій, 624 випадки - Чернігівській, 494 випадки - Миколаївській, 346 випадків - Сумській, 337 випадків - Полтавській, 205 випадків - Херсонській і 97 випадків - Луганській областях.

Нагадаємо, МОЗ готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи до правил адаптивного карантину.