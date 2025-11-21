База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
В Україну вже заїхали гуманітарні вакцини проти сказу, – Курпіта

З різних джерел до LB.ua надходили повідомлення, що в Україні – дефіцит вакцин проти сказу. Їх колять при показах, коли людину покусали, подряпали чи обслинили невідомі тварини. Також за показами вводять імуноглобулін.

В Україну вже заїхали гуманітарні вакцини проти сказу, – Курпіта
Фото: medikom.ua

Якщо тварина має щеплення від сказу і це підтверджено, то людині цих препаратів вже не треба. 

Директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта каже, що в окремих регіонах залишки вакцин критичні, однак загалом по областях вони є: “Наразі не бачимо жодної області, де б не було взагалі вакцин проти сказу”.

Стежити за залишками і їхнім розподілом – повноваження обласних департаментів охорони здоров’я.

Аби поповнити запаси хоча б до кінця року, домовились із Всесвітньою організацією охорони здоров’я про гуманітарну допомогу.

Уже прибули 26 000 доз від сказу на центральний склад в Україні. Найближчим часом буде доставлена в усі регіони. Це, за прогнозами, закриє потребу на найближчі 1-1,5 місяці. 

Також, додає Курпіта, у грудні додатково очікується поставка антирабічної вакцини у кількості 60 105 доз, закупленої за кошти Держбюджету 2025 року. Також, за кошти держбюджету 2025 року, розпочато закупівельні процедури 200 000 додаткових доз антирабічної вакцини. 

Він також пояснив, чому наприкінці року помітний дефіцит цих препаратів.

За статистикою ЦГЗ, з 2022 року більшає звернень за меддопомогою через укуси або напади тварин. У 2022-му році середньомісячне споживання антирабічних препаратів складало десь приблизно 3,5 тисячі доз щомісяця на країну. У вересні 2025 року ця кількість зросла до 18 000 – майже в шість разів.

Такий приріст важко спрогнозувати, а замовлення вакцин та антирабічної сироватки розраховується на підставі попередніх періодів. Держбюджет формується на початку року, і туди закладають кількості, які планують закупити. Якщо прискорюється використання вакцин, єдиного механізму швидкого поповнення запасів наразі немає. 

“Може запускатися процедура закупівель, вона довга”, – каже Курпіта.

Також він додає, що вже доставили 13 203 флаконів антирабічного імуноглобуліну на національний склад, і найближчим часом їх теж поширять на всі регіони країни: “Плануємо закупівлі за кошти бюджету на 2026 рік. Розраховуємо на збільшення запиту на 20% через цьогорічного споживання. Чи задовольнить це всі потреби? Важко прогнозувати”.

Повну розмову читайте тут.

