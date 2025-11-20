Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
«Мамо, я так дихаю». Як тютюнова індустрія таргетує дітей і які наслідки

Якось я побачила свою трирічну доньку з рожевим і салатовим маркерами в руках. Вона брала їх у рот і робила вдихи. На питання, що це, серйозно відповіла: «Дихаю. Бачила, що старші дівчата так роблять».

Я застигла. Вона ще не знає слів «курити», «сигарета», «вейп». У нашому найближчому оточенні ніхто не курить. Але вона побачила підлітків і запам’ятала через яскраву форму та колір. 

20 листопада Україна разом зі світом відзначає День захисту дітей. Цьогоріч цей день збігся з Днем відмови від куріння, який припадає на останній четвер листопада. Вдалий день поговорити про вплив куріння на наших дітей.

Таргет на дітей

20 % українських дітей 13–15 років є споживачами електронних сигарет, 18 % — тютюнових виробів, з них 7 % — тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН), 3 % — нікотинових снюсів. Це дані Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS, 2023).

Серед дорослих ці показники в рази нижчі. Це означає одне — індустрія таргетує дітей.

Порівняння споживання тютюнових та нікотинових виробів серед дітей та дорослих (дані ВООЗ)

50 % дітей 13–15 років в Україні бачать викладку в магазинах на рівні очей. А ті, хто регулярно її бачить, на 64 % більш схильний почати курити. Так працює маркетинг — набагато швидше, ніж будь-які батьківські пояснення.

Методи залучення дітей до вживання тютюну й нікотину відпрацьовані. Діти — вразлива група. Їхній мозок ще формується, здатність оцінювати ризики теж. Вони гірше розуміють наслідки й краще реагують на емоційні стимули. Саме це й використовує індустрія.

Фото: allencarr.com

На додачу до викладки на рівні очей з підсвіткою застосовують:

  • нові вироби, які ще не врегульовані;
  • оманливі повідомлення про меншу шкоду та безпечність;
  • кольорові привабливі упаковки;
  • смаки фруктів і солодощів, не властиві для тютюнових і нікотинових виробів;
  • тотальну присутність у соцмережах;
  • цінову доступність і продаж через інтернет.

Як дітей намагаються захистити від куріння у світі

Щоб захистити дітей від тютюнової індустрії, не потрібно вигадувати велосипед. У світі вже давно розроблена ефективна система заходів контролю над тютюном, яка довела свою результативність, зокрема і в Україні. 

З 2005 по 2017 рік поширеність куріння серед українських підлітків знизилася на 43 % завдяки простим послідовним заходам: заборона реклами, підвищення акцизів, медичні попередження на упаковках. Але сьогодні індустрія пропонує десятки нових виробів — від кольорових вейпів до снюсів (паучів), тож регулювання стає складнішим. 

Отто Стойка
Фото: facebook/Отто Стойка
Отто Стойка

«Нікотинова залежність в міжнародній класифікації хвороб визначена як розлад психіки і поведінки. Через нікотинові снюси й подібні вироби до центральної нервової системи надходять неконтрольовані дози нікотину. Від цього діти стають ще більш вразливими до всіх видів тютюнових і нікотинових виробів!» — пояснює Отто Стойка, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, координатор проєкту «Школи без нікотину та тютюну».

І тут без дій держави не обійтися. Тільки регулювання: вищі акцизи на такі продукти, чіткі правила маркетингу (від обмежень рекламних інтеграцій у соцмережах й інтернеті на дитячо-підліткову аудиторію до попереджень на упаковках тощо) — здатне дати найефективніший результат.

Наразі Верховна Рада розглядає законопроєкти, які передбачають посилення обмежень на маркетинг тютюнових і нікотинових виробів (№ 12091), заборону електронних сигарет (№ 13548-4) і нікотинових снюсів (№ 14110). 

«Право дитини на здоров’я — не декларація, а обов’язок. Обов'язок  держави створити безпечне середовище для дітей і обмежувати дії тих, хто порушує це право. Контакт з тютюном і нікотином — загроза здоровому розвитку дітей і всієі нації, а також фінансовий тягар для сімʼї», — підкреслює у зверненні Оксана Червякова, представниця уповноваженого з прав дитини.

Представниця уповноваженого з прав дитини Оксана Червякова
Фото: facebook/Офіс Омбудсмана України
Представниця уповноваженого з прав дитини Оксана Червякова

Щороку від хвороб, спричинених вживанням тютюну, Україна передчасно втрачає близько 100 тисяч людей і 3,2 % ВВП

Що можуть зробити батьки зараз

  1. Головне — мати з дитиною зв’язок. Не лякати, а пояснювати і будувати довіру. 

  2. Бути в темі: знати, які вироби існують і чим вони небезпечні. 

  3. Показувати приклад: не вживати нікотин, а якщо вживаєте — кинути (в Україні діє безкоштовний сервіс «Я кидаю курити»).

Маленьке нагадування: безпечного куріння чи іншої форми вживання нікотину не існує (окрім призначених лікарем для терапії).

​Оксана Левицька​Оксана Левицька, Голова Правління ГО «Центр громадянського представництва «Життя»»
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
