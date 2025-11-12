Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаЗдоров'я

Хто він — той самий лікар з Instagram, який запалює піснями про медицину? Історія невролога Вадима Драгулова

Якось 31-річний лікар-невролог Вадим Драгулов їхав на велосипеді і слухав хіт SexyBack Джастіна Тімберлейка. 

Раптом у його голові пролунало на цей приспів: «Іди до лікаря, ти-ти-ти». 

Запам’ятав мелодію, відклав думку, потім дорогою на роботу занотував — і так вийшла чергова переспівана пісня на медичну тематику.

У тебе сексі бек, є!

Та з віком все більше тебе турбу-Є,

Нормально рухатися заважа-Є,

У ногу тягне та не відпуска-Є…

Авторські вигадливі пісні Вадима — ледь не його візитівка в Instagram. Хто стоїть за цими жартівливо-просвітними роликами? LB.ua поговорив з лікарем і розповідає його історію.

Послухай, бейбі, у тебе регулярні мігрені, о-оу. Я сподіваюсь, що ти не крейзі, Ай-а-я-я-я-яй, Маєш знати і їх контролювати.

Для Вадима такі відео з кумедними піснями про медицину — такий собі спосіб зняти напругу після роботи. Усе почалося по фану. Одним з перших його відео став кавер на «Пінаколаду» Віталія Козловського — пісню, яку він завжди співає в караоке. 

«Відео непогано залетіло, — каже він. — І я зрозумів, що зробив щось, що людям відгукнулося».

«Ну хто не хоче популярності й інтерв’ю, як у Комаровського?» — сміється. І додає, що блогерство для нього не про популярність, а про довіру: «Пацієнт приходить до незнайомої людини й повинен довіритися. Це велика відповідальність. І добре, якщо медійність допомагає людині відчути, що ти нормальний лікар».

Процес створення відео, розповідає лікар, залежить від натхнення: «Іноді, коли приходить муза, усе можна придумати й записати за кілька годин. А буває, розтягується на кілька днів — ідеї складаються по крапельці». 

Найкращі приходять Вадиму на свіжому повітрі — коли гуляє з донькою або крутить педалі: «Фізична активність допомагає генерувати тексти й мелодії. Сидіти в кабінеті й дивитися в стелю не мій варіант».

Усе, що робить Вадим у соцмережах — не просто задля розваги. Йому важливо, щоб контент допомагав людям орієнтуватися у власному здоров’ї: «Якщо сидіти й бурмотіти складні речі монотонно, це подивляться тільки мої батьки. А мені хочеться, щоб дивилися й сміялися, але водночас щось для себе виносили».

Тільки біль на згадку залишила, залишився з горем я один. Ліки ти приймать не захотіла і “прокапаться” рішила, “щось для судин”. Твій лікар плаче грозами, грозами, грозами, вмиває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знов скажу “Приймай”, а ти не чуєш слів, Твій лікар плаче грозами.

Кожен ролик приносить не лише лайки, а й запити на консультації. «Люди дивляться, впізнають себе, пишуть. Хтось хоче пояснення вже поставленого діагнозу, хтось шукає підтримку». Вадим намагається цей інтерес переводити в офлайн — детально пояснювати пацієнтові, що з ним відбувається і що робити далі. Бо коли людина розуміє свій стан, їй простіше дотримуватися рекомендацій.

Однак офлайн до Вадима так просто не потрапиш. Він живе у Польщі. Там опинився після вимушеного переїзду з рідного дому.

Приморськ

Вадим родом з Приморська Запорізької області. Ріс там, у школі найбільше любив біологію та хімію. Планував далі йти або в медицину, або в педагоги. Подав документи на дві спеціальності про всяк випадок. Опинився в медицині і жодного разу не пошкодував.

Учився в Запорізькому державного медуніверситеті на «Лікувальній справі». Спеціальність обрав не одразу, шукав, що справді зачепить. А зачепила людина. Точніше викладачка неврології: «Її енергія й харизма сильно мотивували». 

Нервова система для Вадима стала найцікавішою частиною організму: «Часто кажуть, що неврологія — найширша з вузьких спеціальностей. І це так. Спектр звернень від головного болю до оніміння пальців, від запаморочень до болю в спині. Але якщо спробувати все це звести до спільного знаменника, то це буде біль».

У 2019 році Вадим закінчив інтернатуру за спеціальністю «Нервові хвороби». І з того ж року почав працювати в рідному Приморську як лікар-невролог.

Працював. Допоки 26 лютого 2022 року росіяни не увійшли до Приморська. Вадим з родиною зрозумів, що залишатися для них не варіант: «Ми не могли жити під чужим прапором». Дорога на підконтрольну Україні територію вже була перекрита, тож сім’я вирушила іншими маршрутами й опинилася в Польщі.

Там серед тисяч українських родин, що рятувалися від війни, Вадим почав заново будувати і життя, і кар'єру. Польща, каже він, стала однією з небагатьох країн, де українським лікарям дали шанс працювати в системі охорони здоров’я ЄС — навіть попри певні обмеження: «Для нас це було важливо. Ми змогли залишитися лікарями й допомагати українцям, які також опинилися тут через війну».

Польща

У Польщі лікар, розповідає Вадим, шанований, і попит на медиків високий: «Та, як і в багатьох країнах Європи, є "текучка" кадрів. Польські лікарі часто їдуть працювати до інших країн, де заробітки значно більші. А Польща активно запрошує медиків з України, бо кадрів не вистачає».

Вадим спостерігає, що й у Польщі лікарі часто працюють на межі: «Коли в тебе десятки пацієнтів щодня, емоційне вигорання неминуче. І тоді людина просто не може віддати достатньо уваги кожному. Це шкодить і пацієнтам, і довірі до лікаря».

З українським прізвищем у Польщі, за спостереженням лікаря, спочатку може бути складно. Пацієнти дивляться уважніше, іноді з осторогою. Але, каже Вадим, це швидко минає. Якщо спілкуєшся зрозумілою польською, є взаєморозуміння — це працює на твою користь. 

Лікар спостерігає, що польські пацієнти часто стикаються з тим, що місцеві лікарі ставляться до них прохолодніше — просто через брак часу: «Колеги іноді нарікають, що мусять приймати надто багато пацієнтів. На кожного — 10–12 хв. Це дуже мало, особливо якщо йдеться про психіатрію чи терапію, де важлива розмова, контакт, довіра. І лікар, і пацієнт відчувають, що цього часу не вистачає. А в нас, українських лікарів, можливо, через те, що відчуваємо себе гостями/не вдома — бажання сподобатися. І є відчуття, що ми не вдома, тому намагаємось бути максимально коректними. Зазвичай це викликає взаємність з боку польських пацієнтів».

Хоча поляки не соромляться скаржитися, якщо їм щось не сподобалося. Вадим каже, вони легко звертаються до відповідних органів. «Українські пацієнти в цьому плані поки менш активні — можливо, через радянську традицію “мовчати і не скаржитись, бо все одно будеш неправий”».

Як це — бути лікарем у Польщі

Перш ніж вийти на роботу, Вадиму одразу пояснили одне з головних правил європейської медицини — кожен лікар зобов’язаний мати страхування професійної відповідальності: «Це не моє особисте медичне страхування. Це поліс на випадок лікарської помилки. Ти обираєш компанію, повідомляєш, що ти лікар, і тобі пропонують пакет залежно від спеціальності. У хірургів ризики більші — тому й страхові суми відповідні. Якщо комісія визнає помилку і, наприклад, оцінить збиток у сто, п’ятсот тисяч чи мільйон злотих — страхова покриє. І лікар не платить з власної кишені».

Вадим Драгулов
Фото: instagram.com/md.drahulov/
Вадим Драгулов

У перші місяці повномасштабної війни багато українських медиків приїхали до Польщі. Але зараз, спостерігає лікар, хвиля спала: «Суджу з ринку праці. Усі, хто хотів працювати за фахом, знайшли собі місце. А попит усе ще є — кадрів бракує».

Польща, додає він, переживає бум українських приватних клінік. «Їх відкривають дедалі більше. І тепер вони конкурують між собою за лікарів», — усміхається Вадим.

Коли лікар порівнює українську і польську медичні системи, то насамперед каже про брак фінансування в Україні, де «дуже багато залежить від грошей пацієнта». Вадим згадує свої часи в Україні, коли консультацію лікаря за тарифом розцінювали в 50 грн: «Це виглядало як анекдот, смішно і водночас сумно. Та якщо говорити про структуру охорони здоров'я, на мою думку, за умови нормального фінансування Україна рухалася б у правильному напрямку». Лікар вірить, що українська система поступово наближається до цього, але через війну багато планів довелося відкласти.

У Польщі ж, спостерігає Вадим, усе: від обстежень до лікування — не на словах, а на ділі забезпечується державою: «Це створює певну стабільність для пацієнтів і лікарів, хоч є черги й обмеження. Але не потрібно переживати за гроші під час лікування».

Наприклад, якось на прийом до Вадима прийшла жінка років сорока. Кульгала, скаржилась на сильний біль у попереку. Уже мала діагноз — поперековий стеноз хребтового каналу, поставлений іншим лікарем. Але щось у її стані не збігалося з цією картиною. «Я переглянув МРТ — явного стенозу там не було», — пояснює Вадим. Під час огляду помітив інші симптоми, що мають насторожити кожного невролога. Зрештою, поставив підозру на розсіяний склероз — аутоімунне захворювання, коли імунна система атакує мієлін, «ізоляцію» нервових волокон.

Пацієнтка потребувала швидкого обстеження і стаціонару. Вадим скерував її до відділення невідкладної допомоги. Була субота. Жінці там сказали, що апарат МРТ «не працює», і порадили прийти в понеділок. У понеділок оглянули. І — запропонували запис на амбулаторний прийом через кілька місяців.

Вадим Драгулов
Фото: instagram.com/md.drahulov
Вадим Драгулов

«Було зрозуміло, що чекати вона не може, — каже Вадим. — Ми почали терапію гормонами. Вона пройшла додаткові обстеження за власний кошт — і стан справді покращав: зникла кульгавість, симптоми послабшали. Але далі їй потрібно було специфічне лікування, яке в Польщі надають лише державні клініки. А це черги на місяці».

Жінка припинила приймати гормони — і хвороба швидко повернулася. Її все одно не поклали в стаціонар і не пришвидшили консультацію: «А ти сидиш і нічим не можеш допомогти, окрім як чекати, коли стане настільки погано, що її таки госпіталізують».

Пацієнти Вадима в Польщі — переважно українці: «Фактично це основна категорія. Я колись жартував у Reels: якщо в Україні працюєш у своєму місті — маєш пацієнтів з району, а в Польщі — з усієї України. І це правда. У мене були пацієнти з усіх областей — від Закарпаття до Харківщини й Херсонщини».

Найприємніше, каже, що більшість з них спілкуються українською: «Я принципово розмовляю з пацієнтами українською. І навіть білоруси, які приходять на прийом, здебільшого чудово все розуміють. Хіба іноді пояснюю окремі терміни».

Свій блог Вадим теж принципово веде українською: «Не хочу “розпорошуватися” між кількома мовами. І не хочу втрачати зв’язок з Україною. Це мої люди», — каже Вадим Драгулов.

Його рідний Приморськ досі під окупацією. «Дуже сподіваюся, що скоро там знову буде український прапор. Хочу додому, там завжди інакше — свої місця, свої люди. Люблю море, там виріс. Просто поки нема куди повертатись. А коли буде — наше повернення стане дуже ймовірним».

Віта КорнієнкоВіта Корнієнко, журналістка
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies