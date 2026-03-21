ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП

Для цього скликали позачергове засідання собору.

Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим
Фото: Одеська Єпархія УПЦ Київського Патріархату

УПЦ КП очолив архієпископ Сумський і Охтирський Никодим.

Про це йдеться в оприлюдненій ним заяві від архиєреїв Української православної церкви Київського патріархату.

21 березня на своїй фейсбук-сторінці архієпископ оприлюднив акт про обрання Патріарха Київського і всієї Руси-України, який було проголошено на позачерговому засіданні архиєрейського собору УПЦ КП.

У наступному дописі Никодим наголосив, що «ми продовжуємо справу нашого духовного Батька — Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета — у створенні та утвердженні по-справжньому незалежної помісної Української Церкви з Патріаршим устроєм і свято виконуємо його волю, дотримуючись слова Господа і Спаса нашого Ісуса Христа».

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies