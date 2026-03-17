Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на $8,1 млрд, оскільки народні депутати затягують ухвалення необхідних для виділення коштів рішень, повідомила виданню Bloomberg постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.

Верховна Рада має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах нової чотирирічної програми кредитування, затвердженої минулого місяця.

Однак, як пише Bloomberg, парламентарі досі не розглянули частину змін, які вимагає МВФ, що розцінюється як прояв непокори президенту Володимиру Зеленському і може призвести до паралічу парламенту.

Також видання зазначає, що ці заходи є вкрай непопулярними серед населення на п’ятому році війни, але їх необхідно ухвалити для розблокування подальшого фінансування. Київ уже отримав $1,5 млрд у межах нової програми.

«Можу сказати, що я стурбована», — заявила Прісцилла Тоффано в коментарі Bloomberg у понеділок.

Очікується, що місія МВФ на чолі з керівником Ґевіном Ґреєм розпочне зустрічі з українськими депутатами з 18 березня, повідомило джерело, обізнане з ситуацією. Фонд, штаб-квартира якого розташована у Вашингтоні, є другим за величиною зовнішнім донором України.

Загострення відбувається на тлі ризику вичерпання коштів упродовж кількох місяців після того, як Угорщина та Словаччина заблокували кредитний пакет ЄС на понад €90 млрд через суперечки щодо постачання нафти.

У найгіршому сценарії — якщо кошти не надійдуть — Національний банк може знову напряму кредитувати Міністерство фінансів, як це було в перший рік повномасштабного вторгнення, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Bloomberg минулого тижня.

Це робить фінансування МВФ ще більш критично важливим.

Видання нагадало, що у суботу Володимир Зеленський заявив, що «готовий обговорювати з представниками парламенту зміни до закону про мобілізацію, щоб депутати могли піти на фронт», фактично пригрозивши їм призовом у разі невиконання вимог.

«Якщо ви не служите державі в парламенті – служіть державі на передовій», – сказав він журналістам у Києві.

Щоправда, голова фракції Давид Арахамія в коментарі УП запевнив, що слова президента "довільно" інтерпретували, і він не мав на увазі примусову мобілізацію.

Bloomberg пише, що цей конфлікт є, ймовірно, найчіткішим сигналом того, що президент більше не може повністю покладатися на свою парламентську більшість. Від початку війни Росії проти України депутати, включно з опозицією, здебільшого підтримували владу, але ситуація може змінюватися.

«На жаль, представники опозиції не додають своїх голосів за низку важливих законопроєктів», – зазначив Зеленський. «Навіть щодо не термінових законів завжди потрібно домовлятися з опозиційними силами, переконувати їх протягом тривалого часу».

За словами президента, багато депутатів планують скласти мандати, не уточнюючи деталей.

Серед змін, які має розглянути парламент, — запровадження ПДВ для домогосподарств і компаній на спрощеній системі оподаткування, а також зниження порогу для оподаткування міжнародних поштових відправлень.