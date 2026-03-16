В Україні пришвидшують ремонт доріг на основних транспортних маршрутах

Уряд України ухвалив рішення про розподіл коштів, передбачених у держбюджеті на 2026 рік, на ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування. Це дозволить прискорити темпи ремонту магістралей.

Про це повідомив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба.

4.6 млрд грн спрямовується на поточні дорожні роботи. Ще 3 млрд грн додатково виділили з резервного фонду державного бюджету на невідкладний ремонт доріг державного значення.

Як повідомив Кулеба, роботи вже тривають у всіх регіонах. З початку 2026 року відновлено дорожнє покриття на площі майже 737 000 м².

"Рішення уряду дозволить суттєво пришвидшити ремонти на основних транспортних маршрутах країни. Насамперед йдеться про ключові логістичні маршрути та дороги державного значення з високою інтенсивністю руху", - йдеться в повідомленні.

Поточний ремонт на міжнародних трасах планують завершити до 1 травня, основні роботи – до 1 червня 2026 року.