У Брюсселі відбулось друге міністерське засідання Ukraine Energy Coordinating Group, або так званого "Енергетичного Рамштайну".

Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль під час засідання відзначив, що Україна вистояла цю зиму, зокрема завдяки підтримці й допомозі партнерів, пише Міненергетики.

"Вдячні за це. Тепер наша мета – підготовка до наступного зимового періоду", – наголосив очільник Міненерго.

Рада національної безпеки і оборони України затвердила Національний план стійкості України на 2026/2027 роки для підтримки стійкості енергосистеми та гарантованого постачання електроенергії, води і тепла.

Денис Шмигаль закликав партнерів виділити 5,4 млрд євро з ширшого пакета фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро для реалізації наших невідкладних та середньострокових пріоритетів.

"Вдячні країнам G7, усім державам-членам ЄС та кожному партнеру, який стояв поруч із нами. Робота попереду чітко визначена. Розраховуємо на злагоджену й плідну роботу в межах нашої координаційної групи", – додав Шмигаль.