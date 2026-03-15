З початку 2026 року на автомобільних дорогах загального користування ліквідували вже понад 518 тисяч квадратних метрів пошкоджень, повідомляє Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Глава уряду оглянула будівництво доріг у Чернігівській області та провела робочу нараду щодо виконання робіт на автошляхах загального користування.

У нараді взяли участь віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, керівник Агентства відновлення Сергій Сухомлин та очільники обласних служб відновлення та розвитку інфраструктури.

Свириденко доручила Мінрозвитку прискорити виконання дорожніх робіт: наразі ліквідація пошкоджень відбувається зі швидкістю 60 тисяч квадратних метрів на день, до кінця березня планується збільшити цей показник до 150 тисяч.

"Це дозволить суттєво прискорити ліквідацію пошкоджень після зими", – зазначила прем’єрка.

Також Свириденко поставила завдання до 1 травня завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення.

Глава уряду наголосила, що дороги є ключовим елементом обороноздатності та ефективної логістики країни.

На ремонт автомобільних доріг державного значення з резервного фонду уряд виділив перший транш у розмірі 3 млрд грн.