Укренерго повідомило про відключення світла 13 березня

13 березня в Україні будуть діяти графіки відключення світла.

Про це повідомило Укренерго.

У всіх регіонах України графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть у вечірній час — з 17:00 до 22:00. Для промислових об'єктів обмеження будуть дещо довшими: графіки обмеження потужності застосовуватимуться з 17:00 до 23:00.

Головною причиною повернення до вимушених обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, пояснило Укренерго.