Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго повідомило про відключення світла 13 березня

Відключатимуть і населення, і промисловість.

Укренерго повідомило про відключення світла 13 березня
відключення світла
Фото: EPA/UPG

13 березня в Україні будуть діяти графіки відключення світла.

Про це повідомило Укренерго.

У всіх регіонах України графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть у вечірній час — з 17:00 до 22:00. Для промислових об'єктів обмеження будуть дещо довшими: графіки обмеження потужності застосовуватимуться з 17:00 до 23:00.

Головною причиною повернення до вимушених обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, пояснило Укренерго. 

﻿
