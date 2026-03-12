Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаЕкономікаФінанси

Банкомат із мільйоном за 34 гривні: ПриватБанк відкрив благодійний розіграш до дня народження ПРЕСРЕЛІЗ

Кожен, хто перерахує від 34 гривень на Конверт Третього армійського корпусу, автоматично стає учасником розіграшу. Головний приз - справжній банкомат із сумою 1 000 034 гривні всередині.

Банкомат із мільйоном за 34 гривні: ПриватБанк відкрив благодійний розіграш до дня народження
Банкомат із мільйоном за 34 гривні
Фото: надано ПриватБанком

До свого 34-го дня народження ПриватБанк відкрив спеціальний Конверт для збору 34 мільйонів гривень на потреби Третього армійського корпусу. Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, механіка збору проста: кожен, хто перерахує від 34 гривень на Конверт Третього армійського корпусу, автоматично стає учасником розіграшу. Головний приз - справжній банкомат із сумою 1 000 034 гривні всередині. 

Фінал збору запланований на 4 квітня 2026 року під час концерту Jerry Heil у київському Палац спорту. Співачка долучилася до ініціативи публічно - саме під час концерту буде остання можливість задонатити на збір та прийняти участь у розіграші. 

“Коли український банк на день народження оголошує про розіграш банкомата з мільйоном гривень усередині, це звучить як маркетинговий трюк. Але за яскравою формою стоїть зрозуміла арифметика: 34 гривні для кожного з нас - це вартість горнятка кави. Для бригади на фронті сума у 34 мільйони - це техніка, обладнання, збережені життя, - говорить Дмитро Мусієнко. - Головна мета нашої пропозиції не в шансі виграти банкомат. А в тому, що навіть символічний внесок, помножений на тисячі людей, здатен перетворитися на реальну силу”.

ПриватБанк також дякуватиме своїм клієнтам і кешбеками та спеціальними пропозиціями від партнерів в програмі лояльності “Привіт”: 5% кешбеки на техніку Apple у iSpace, до 7% кешбеку за покупки у MOYO та 25% кешбеку за замовлення у Glovo. Також клієнти банку зможуть отримати в “Привіті” 5% знижки в мережі Аврора на покупки від 350 грн.

﻿
