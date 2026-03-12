В Києві викрили схему незаконного ввезення господарських товарів з Китаю на територію України. Їх орієнтовна вартість становить понад 7,5 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що директор товариства організував переміщення контейнера з товарами через митний кордон, приховавши їх від митного контролю. Товари імпортували з Китаю за контрактом з іноземною компанією.

До митниці подавали підроблені документи, зокрема щодо розміру митних платежів.

Під час обшуку на території митного посту «Вишневе" детективи БЕБ виявили контейнер із господарськими товарами, ввезеними з порушенням митного законодавства. Орієнтовна вартість контрабанди становить понад 7,5 млн грн.

Директору товариства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів, вчинена службовою особою з використанням службового становища). Обвинувальний акт скеровано до суду.