Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
В Києві викрили схему незаконного ввезення господарських товарів з Китаю на понад 7,5 млн гривень

Контейнери намагались приховати від митного контролю.

В Києві викрили схему незаконного ввезення господарських товарів з Китаю на понад 7,5 млн гривень
БЕБ контрабанда з Китаю
Фото: БЕБ

В Києві викрили схему незаконного ввезення господарських товарів з Китаю на територію України. Їх орієнтовна вартість становить понад 7,5 млн грн. 

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що директор товариства організував переміщення контейнера з товарами через митний кордон, приховавши їх від митного контролю. Товари імпортували з Китаю за контрактом з іноземною компанією.

До митниці подавали підроблені документи, зокрема щодо розміру митних платежів.

Під час обшуку на території митного посту «Вишневе" детективи БЕБ виявили контейнер із господарськими товарами, ввезеними з порушенням митного законодавства. Орієнтовна вартість контрабанди становить понад 7,5 млн грн.

Директору товариства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів, вчинена службовою особою з використанням службового становища). Обвинувальний акт скеровано до суду.

