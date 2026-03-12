Уряд виділив 1 млрд грн на цей рік для модернізації шкільних харчоблоків

Понад 2 млн дітей у школах по всій країні вже отримують безкоштовні гарячі обіди, з вересня 2026 року розширюємо цей підхід на всю країну — близько 3 млн учнів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

“У Міжнародний день шкільного харчування важливо нагадати, що ця реформа підтримує і зміцнює громади на всіх рівнях: від здоровʼя дітей до стимулювання локального виробництва і розбудови економіки”, — написала Свириденко.

Вона зазначила, що вже п’ять років реформа шкільного харчування є системною державною політикою і продовжує активно втілюватися.

Уряд готує необхідну інфраструктуру для продовження змін.

На подальшу модернізацію харчоблоків у державному бюджеті закладено 1 млрд грн.

Уряд розвиває нову модель організації харчування. Для цього фабрики-кухні створюються у громадах Запорізької, Вінницької, Київської, Львівської та Сумської областей. Вони дозволяють централізовано готувати тисячі порцій щодня для шкіл громад.

На базі закладів професійно-технічної освіти створюють сучасні кулінарні хаби для підготовки та підвищення кваліфікації кухарів. Майже 9,5 тисяч кухарів уже пройшли навчання та підвищили кваліфікацію, з них понад 3 тисячі — протягом минулого року.

Свириденко зазначила, що організація шкільного харчування в громаді — це повноцінний бізнес-процес, до якого активно долучається приватний сектор.