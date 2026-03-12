Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд виділив 1 млрд грн на цей рік для модернізації шкільних харчоблоків

Водночас 9,5 тисяч кухарів підвищили свою кваліфікацію. 

Уряд виділив 1 млрд грн на цей рік для модернізації шкільних харчоблоків
Фото: телеграм / Юлія Свириденко

Понад 2 млн дітей у школах по всій країні вже отримують безкоштовні гарячі обіди, з вересня 2026 року розширюємо цей підхід на всю країну — близько 3 млн учнів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко

“У Міжнародний день шкільного харчування важливо нагадати, що ця реформа підтримує і зміцнює громади на всіх рівнях: від здоровʼя дітей до стимулювання локального виробництва і розбудови економіки”, — написала Свириденко. 

Вона зазначила, що вже п’ять років реформа шкільного харчування є системною державною політикою і продовжує активно втілюватися.

Уряд готує необхідну інфраструктуру для продовження змін.

На подальшу модернізацію харчоблоків у державному бюджеті закладено 1 млрд грн. 

Уряд розвиває нову модель організації харчування. Для цього фабрики-кухні створюються у громадах Запорізької, Вінницької, Київської, Львівської та Сумської областей. Вони дозволяють централізовано готувати тисячі порцій щодня для шкіл громад.  

На базі закладів професійно-технічної освіти створюють сучасні кулінарні хаби для підготовки та підвищення кваліфікації кухарів. Майже 9,5 тисяч кухарів уже пройшли навчання та підвищили кваліфікацію, з них понад 3 тисячі — протягом минулого року.

Свириденко зазначила, що організація шкільного харчування в громаді — це повноцінний бізнес-процес, до якого активно долучається приватний сектор.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies