Заступник голови податкового комітету: грошей у бюджеті вистачить до квітня, діра по військових видатках близько 400 млрд

На цьому тлі Ярослав Железняк розкритикував впровадження урядом додаткових соціальних програм.

Заступник голови податкового комітету: грошей у бюджеті вистачить до квітня, діра по військових видатках близько 400 млрд
Ярослав Железняк
Фото: скриншот

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк під час виступу у Верховні Раді повідомив, що грошей у бюджеті вистачить до квітня, водночас діра по військових видатках становить близько 400 млрд грн. 

«Спочатку року була 300 мільярдів діра по військових видатках, і скоріш за все зараз ще як мінімум 100 мільярдів додалося. Це не перебільшення, коли політики та інші виходять і пишуть про те, що у нас грошей залишилося максимум до квітня. І не перебільшення те, що уряд абсолютно не знає де їх взяти, розраховуючи лише на диво, що Європейський Союз відпустить ці гроші», – сказав Железняк.

Він нагадав, що буквально на цьому тижні уряд запропонував проголосувати: підвищення податків, запровадження ПДВ для ФОПів, скасування пільг, підвищення військового збору, тому що “в країні немає грошей”.

«Але одночасно з цим, я вас вітаю, тому що сьогодні уряд запроваджує програму «єБачок»... Вони беруть 15 мільярдів гривень і будуть роздавати для тих, хто не може заправитись зараз, тому що бензин здорожчав. І це правда. Але гроші ці беруться з тих самих податків, які буквально рік тому всі ви під гаслом, що у нас немає грошей для армії, проголосували», – сказав перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів.

Він додав, що, крім цього, уряд сьогодні бере 2 мільярди гривень з Резервного фонду, який мав іти на ремонт доріг, на відбудову для ВПО, і направляє на кешбек до кінця квітня. 

«Це максимум, на що вистачить на цей популізм — 2 мільярди. Той самий уряд запроваджує півтори тисячі гривень для пенсіонерів. Просто порахуйте: 13 мільйонів на півтори тисячі гривень — і ви зрозумієте, скільки це грошей. Це той самий уряд, який запроваджував «3000 кілометрів Укрзалізниці», і без погодження з вами перекинув 16 мільярдів на дотування Укрзалізниці», — сказав Железняк.

  • Президент сьогодні повідомив про дві нові програми підтримки українців: доплату 1500 гривень пенсіонерам і тим, хто отримує соціальну допомогу, а також – програму кешбеку за придбання бензину, дизелю і газу для авто. 
