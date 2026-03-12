Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
В Україні спрощують візові вимоги для іноземних волонтерів та працівників гуморганізацій

Водночас зміни не стосуються громадян Російської Федерації.

Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада сьогодні, 12 березня, підтримала закон про спрощення візових вимог для іноземних волонтерів та працівників гуманітарних організацій.

Як повідомила пресслужба Верховної Ради, нардепи ухвалили в цілому законопроєкт, яким внесено зміни до розділу ІV “Прикінцеві положення” Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (реєстр. №13071).

На період дії воєнного стану та протягом року після його припинення або скасування вимога щодо отримання довгострокової візи з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні не поширюватиметься на окремі категорії іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, це стосується:

  • іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну для роботи у філіях та представництвах юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, зареєстрованих у встановленому порядку;
  • іноземців та осіб без громадянства, які приїжджають для участі у міжнародних та регіональних волонтерських програмах або для діяльності в організаціях, що залучають волонтерів.

Водночас дія Закону не поширюватиметься на громадян РФ.

«Ухвалений Закон спрямований на спрощення процедур в’їзду до України для іноземних волонтерів і працівників гуманітарних організацій, які допомагають нашій державі під час триваючої збройної агресії», – йдеться у пресрелізі. 

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

