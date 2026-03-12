В Україні спрощують візові вимоги для іноземних волонтерів та працівників гуморганізацій

Верховна Рада сьогодні, 12 березня, підтримала закон про спрощення візових вимог для іноземних волонтерів та працівників гуманітарних організацій.

Як повідомила пресслужба Верховної Ради, нардепи ухвалили в цілому законопроєкт, яким внесено зміни до розділу ІV “Прикінцеві положення” Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (реєстр. №13071).

На період дії воєнного стану та протягом року після його припинення або скасування вимога щодо отримання довгострокової візи з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні не поширюватиметься на окремі категорії іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, це стосується:

іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну для роботи у філіях та представництвах юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, зареєстрованих у встановленому порядку;

іноземців та осіб без громадянства, які приїжджають для участі у міжнародних та регіональних волонтерських програмах або для діяльності в організаціях, що залучають волонтерів.

Водночас дія Закону не поширюватиметься на громадян РФ.

«Ухвалений Закон спрямований на спрощення процедур в’їзду до України для іноземних волонтерів і працівників гуманітарних організацій, які допомагають нашій державі під час триваючої збройної агресії», – йдеться у пресрелізі.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.