Іран активізував атаки на нафтову інфраструктуру. Ціна Brent знову зросла

Крім того, КВІР бив по Ізраїлю, району аеропорту в Іраку та цивільній інфраструктурі в інших країнах.

Іран активізував атаки проти нафтової інфраструктури, на тлі чого ціни на нафту знову зросли. Зростання відбулося попри те, що значна кількість країн вирішила випустити на ринок рекордну кількість енергоресурсу з надзвичайних запасів, повідомляє BBC.

Ціна Brent трималася близько $100 за барель, навіть після того, як усі 32 члени Міжнародного енергетичного агентства (MEA) сказали, що викинуть на ринок 400 млн барелів. Приблизно таку кількість світ споживає за чотири дні.

Втручання MEA значне, але це не той інструмент, до якого агентство зможе вдаватися часто. А для трейдерів це не є відповіддю на життєво важливе питання: як довго Ормузька протока залишатиметься небезпечною для танкерів?

Іран продовжує атакувати нафтові танкери. Двоє танкерів у водах Іраку зазнали нападу, внаслідок якого загинула одна людина. Також в Іраці під удар потрапив район Міжнародного аеропорту "Ербіль". Окрім того, є дані про влучання дрона в склад паливно-мастильних резервуарів в Омані. Бахрейн повідомив про атаку на паливні резервуари раннім ранком, передає СNN.

Паралельно з активізацією атак на нафтову інфраструктуру Іран завдав ударів по Ізраїлю. Саудівська Аравія повідомила про знищення понад 20 БпЛА на сході країни. Дрони відбивав і Кувейт, відомо про двох потерпілих внаслідок влучання по житловому будинку.

У Лівані восьмеро людей загинули внаслідок повітряного удару, стверджує місцеве міністерство громадського здоров'я. Ізраїль підтвердив, що запустив масштабну "хвилю ударів" по пускових системах і інфраструктурі "Хезболли".

Війна на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану, покликану усунути загрозу від його режиму. Зокрема, ядерну.

У відповідь на удари іранці почали бити по Ізраїлю і американських військових базах, розташованих на території її країн-сусідок. Однак також про атаку дроном повідомляв Азербайджан, а ППО НАТО перехопила засоби ураження, що прямували на Туреччину. Іранці в обох випадках запевнили, що до ударів по цих країнах не причетні. Були атаки й на Кіпр, де розташована база Великої Британії.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув, як і ще десятки представників іранської влади. Країні обрали нового лідера – сина загиблого аятола Моджатабу Хаменеї. Деескалації це не принесло: Іран продовжує завдавати ударів.

КВІР контролює один з найважливіших шляхів для постачань нафти – Ормузьку протоку, вибірково завдаючи ударів по суднах, які нею прямують. Цього тижня також з’явилися дані про те, що іранці почали її мінувати. В відповідь на це Штати атакували 16 іранських суден, які могли бути мінерами. А Іран після цього активізував удари і лише за вчора обстріляв два британських вантажних судна і одне – Таїланду.

Остаточна інформація про жертв ще невідома. Іран 8 березня заявив про близько 1200 загиблих і 10 000 поранених. Ізраїль повідомляв про 14 жертв, писав 10 брезня NZ Herald з посиланням на AFP. У Лівані повідомляли про понад 480 жертв і більш ніж 1300 поранених. У країнах Перської затоки загальну кількість жертв оцінили в 24 – ці дані включають і вбитих американських військових, і цивільних.