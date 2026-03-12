​Національна рада з питань молоді починає працювати при Уряді

При Кабінеті Міністрів України почала працювати Національна рада з питань молоді.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
До Ради увійшла активну молодь з різних областей України. В Уряді вже провели перше установче засідання.
"Національна рада стане постійним майданчиком для діалогу між державними інституціями та молоддю. Напрацьовані Радою пропозиції мають бути враховані у молодіжній політиці та інших рішеннях Уряду", - заявила Свириденко.
Діяльність Ради поділили на тематичні робочі групи за 10 напрямками:
- молодіжна робота та волонтерство,
- економічна група,
- підтримка громадянського суспільства,
- міжнародна співпраця,
- підтримка фізичного та ментального здоров’я,
- безбар’єрність,
- доступне житло,
- освіта,учнівське та студентське самоврядування,
- утвердження української ідентичності,
- аналітика та дослідження молодіжної політики.
Першим кроком стане участь Національної молодіжної ради в підготовці цьогорічної Конференції з відновлення України (URC 2026).