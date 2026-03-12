На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Рада об'єднала активну молодь з усіх куточків України.

​Національна рада з питань молоді починає працювати при Уряді
Національна рада з питань молоді
Фото: Юлія Свириденко

При Кабінеті Міністрів України почала працювати Національна рада з питань молоді.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До Ради увійшла активну молодь з різних областей України. В Уряді вже провели перше установче засідання.

"Національна рада стане постійним майданчиком для діалогу між державними інституціями та молоддю. Напрацьовані Радою пропозиції мають бути враховані у молодіжній політиці та інших рішеннях Уряду", - заявила Свириденко. 

Діяльність Ради поділили на тематичні робочі групи за 10 напрямками

  • молодіжна робота та волонтерство,
  •  економічна група,
  •  підтримка громадянського суспільства, 
  • міжнародна співпраця, 
  • підтримка фізичного та ментального здоров’я, 
  • безбар’єрність, 
  • доступне житло, 
  • освіта,учнівське та студентське самоврядування, 
  • утвердження української ідентичності, 
  • аналітика та дослідження молодіжної політики. 

Першим кроком стане участь Національної молодіжної ради в підготовці цьогорічної Конференції з відновлення України (URC 2026).

﻿
