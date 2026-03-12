​Національна рада з питань молоді починає працювати при Уряді

При Кабінеті Міністрів України почала працювати Національна рада з питань молоді.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До Ради увійшла активну молодь з різних областей України. В Уряді вже провели перше установче засідання.

"Національна рада стане постійним майданчиком для діалогу між державними інституціями та молоддю. Напрацьовані Радою пропозиції мають бути враховані у молодіжній політиці та інших рішеннях Уряду", - заявила Свириденко.

Діяльність Ради поділили на тематичні робочі групи за 10 напрямками:

молодіжна робота та волонтерство,

економічна група,

підтримка громадянського суспільства,

міжнародна співпраця,

підтримка фізичного та ментального здоров’я,

безбар’єрність,

доступне житло,

освіта,учнівське та студентське самоврядування,

утвердження української ідентичності,

аналітика та дослідження молодіжної політики.

Першим кроком стане участь Національної молодіжної ради в підготовці цьогорічної Конференції з відновлення України (URC 2026).