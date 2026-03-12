Свириденко розповіла подробиці про доплати пенсіонерам і кешбек на пальне

Кошти вразливим категоріям українців надійдуть одноразово у квітні на спецрахунки у банках або через Укрпошту.

Доплату в розмірі 1500 гривень спрямують для підтримки пенсіонерів за віком, отримувачів допомоги по інвалідності, малозабезпечених, отримувачів базової соцдопомоги, переселенців, сімей із дітьми. Загалом ідеться про майже 13 млн людей.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, кошти надійдуть одноразово у квітні на спецрахунки у банках або через Укрпошту. Виплати проведуть у межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.

Щодо кешбеку на пальне, то українці зможуть отримати від держави 15% кешбеку на дизельне пальне, 10% кешбеку на бензин і 5% кешбеку на автогаз.

«Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Виплати будуть здійснені на базі програми «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян», - додала Свириденко.