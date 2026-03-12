Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Свириденко розповіла подробиці про доплати пенсіонерам і кешбек на пальне

Кошти вразливим категоріям українців надійдуть одноразово у квітні на спецрахунки у банках або через Укрпошту.

Свириденко розповіла подробиці про доплати пенсіонерам і кешбек на пальне
глава уряду Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

Доплату в розмірі 1500 гривень спрямують для підтримки пенсіонерів за віком, отримувачів допомоги по інвалідності, малозабезпечених, отримувачів базової соцдопомоги, переселенців, сімей із дітьми. Загалом ідеться про майже 13 млн людей. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, кошти надійдуть одноразово у квітні на спецрахунки у банках або через Укрпошту. Виплати проведуть у межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.

Щодо кешбеку на пальне, то українці зможуть отримати від держави 15% кешбеку на дизельне пальне, 10% кешбеку на бензин і 5% кешбеку на автогаз.

«Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Виплати будуть здійснені на базі програми «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян», - додала Свириденко.

