Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар офіційно підтвердив, що Братислава бере участь у дискусіях щодо виключення російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова із санкційного списку ЄС, передає видання Dennik N.

Під час засідання парламентського єврокомітету Бланар зазначив, що подібні переговори стосуються не лише цих двох прізвищ, а цілої низки осіб, і ініціатива походить від кількох країн-членів ЄС.

Як приклад доцільності перегляду обмежень Бланар навів приклад словацького громадянина Гамбалека, якого раніше виключили зі списків після активного лобіювання словацької дипломатії. За словами міністра, перебування Гамбалека під санкціями було «фатальною помилкою», що зруйнувала його бізнес. Теперішню готовність підтримати російських олігархів Бланар пояснює частиною солідарної політики всередині ЄС: мовляв, оскільки інші країни прислухалися до Словаччини раніше, тепер Братислава готова слухати їхні аргументи щодо наближених до Путіна бізнесменів.

Голова опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка розкритикував таку позицію, поставивши під сумнів вигоду для словацьких громадян від захисту інтересів оточення російського диктатора. У відповідь Бланар заявив, що така взаємодія є частиною дипломатичних торгів та «конструктивної політики» між державами-членами. Водночас міністр уточнив, що дебати про продовження персональних санкцій відбуваються окремо від обговорення майбутнього 20-го пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії.