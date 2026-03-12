Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Словаччина домагається виключення російських олігархів Фрідмана і Усманова зі санкційних списків ЄС

Також хочуть врятувати ще кількох осіб.

Словаччина домагається виключення російських олігархів Фрідмана і Усманова зі санкційних списків ЄС
Михайло Фрідман
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар офіційно підтвердив, що Братислава бере участь у дискусіях щодо виключення російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова із санкційного списку ЄС, передає видання Dennik N

Під час засідання парламентського єврокомітету Бланар зазначив, що подібні переговори стосуються не лише цих двох прізвищ, а цілої низки осіб, і ініціатива походить від кількох країн-членів ЄС. 

Як приклад доцільності перегляду обмежень Бланар навів приклад словацького громадянина Гамбалека, якого раніше виключили зі списків після активного лобіювання словацької дипломатії. За словами міністра, перебування Гамбалека під санкціями було «фатальною помилкою», що зруйнувала його бізнес. Теперішню готовність підтримати російських олігархів Бланар пояснює частиною солідарної політики всередині ЄС: мовляв, оскільки інші країни прислухалися до Словаччини раніше, тепер Братислава готова слухати їхні аргументи щодо наближених до Путіна бізнесменів.

Голова опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка розкритикував таку позицію, поставивши під сумнів вигоду для словацьких громадян від захисту інтересів оточення російського диктатора. У відповідь Бланар заявив, що така взаємодія є частиною дипломатичних торгів та «конструктивної політики» між державами-членами. Водночас міністр уточнив, що дебати про продовження персональних санкцій відбуваються окремо від обговорення майбутнього 20-го пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії.

  • Днями стало відомо, що Угорщина і Словаччина висунули вимогу до ЄС вилучити сімох громадян Росії із персонального санкційного списку. Ця умова є ключовою для їхньої згоди на чергове подовження індивідуальних обмежень проти російських посадовців та олігархів, термін дії яких спливає вже за кілька днів.
