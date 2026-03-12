Трамп прирівняв війну з Іраном до екскурсії

Президент США Дональд Трамп відзначився дивною заявою про війну з Іраном: республіканець назвав масштабний збройний конфлікт, який триває вже майже два тижні і забрав життя американських солдатів, "невеликою екскурсією".

Як пише CNN, такий вислів Трамп вжив під час спілкування з представниками Республіканської партії у Конгресі. Згодом він повторив твердження про "екскурсію" журналістам, які супроводжували його у поїздці в штат Огайо.

Трамп пояснив, що події на Близькому Сході - це водночас "екскурсія для нас, яка захистить від війни, і війна для них". Глава держави мав на увазі, що операція проти Тегерана виявилася "навіть легшою, ніж ми могли подумати". При цьому Трамп час від часу перемикається на заяви про "рішучий рух вперед до абсолютної перемоги".

"Екскурсія" Трампа обійшлася США у понад 5 мільярдів доларів на боєприпаси лише за перші два дні обстрілів Ірану, призвела до загибелі сімох військовослужбовців і поранення щонайменше 140, спровокувала світову кризу нафтового експорту і зростання цін на паливо, а також обернулася атаками Ірану на Туреччину, Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн, Саудівську Аравію, Кувейт, Ізраїль.